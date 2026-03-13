Andrej Plenković o novom oružju Vojske Srbije: 'Takvo nešto još nije viđeno u Europi...'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je 16. memorijalnom turniru Svetozara Emila Tedeschija u zagrebačkom hotelu Esplanade, a nakon toga dao je izjavu za medije. Na samom se početku osvrnuo na glasine o novom naoružanju Vojske Srbije i ponovio da će upozoriti NATO na to, ali nije htio detaljnije, prenosi N1.

- Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju - kazao je.

Nije detaljno komentirao ni izjave predsjednika Zorana Milanovića upućene izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu.

- Nisam slušao njegovu izjavu i nemam tu što baš dodati. Naslušali smo se od njega toliko toga svih ovih godina. To je taj stil koji Hrvatsku visoko profilira i pomaže pridobiti nove saveznike - rekao je.