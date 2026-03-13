Obavijesti

News

Komentari 0
NE PLANIRAJU NAPAD

Vučić: 'Srbija ima hipersonične rakete, strepimo od saveza Zagreba, Tirane i Prištine...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vučić: 'Srbija ima hipersonične rakete, strepimo od saveza Zagreba, Tirane i Prištine...'
Foto: Djordje Kojadinovic

Rekao je da strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine, ponovno ustvrdivši da je on uperen protiv Beograda i da "samo čekaju veći konflikt u svijetu da napadnu"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak navečer da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Vučić je u intervjuu Radio-televiziji Srbije (RTS) naveo da su to rakete razorne moći CM-400 i mogu gađati ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 kilometara. "Mi imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još više", rekao je Vučić.

Dodao je da strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine, ponovno ustvrdivši da je on uperen protiv Beograda i da "samo čekaju veći konflikt u svijetu da napadnu".

"Pripremamo se za njihov napad, oni formiraju savez da nas napadnu. Oni čekaju trenutak koji će se desiti u budućnosti kada izbije veliki sukob Europe i Rusije i na Bliskom istoku. Mi sve to radimo da se obranimo. Čekaju kaos u svijetu da im se ukaže prilika", rekao je Vučić.

SRPSKE 'ZAGREPČANKE' Srbija nije potvrdila ili negirala nabavu hiperzvučnih raketa
Srbija nije potvrdila ili negirala nabavu hiperzvučnih raketa

On je u veljači u New Delhiju, gdje je sudjelovao na međunarodnom samitu o umjetnoj inteligenciji, razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i ustvrdio kako mu je šef hrvatske vlade rekao da suradnja Tirane, Zagreba i Prištine nije usmjerena protiv Srbije. Plenković je poslije tog razgovora s Vučićem otklonio strahove Srbije u pogledu obrambene suradnje Hrvatske, Albanije i Kosova. 

U večerašnjem gostovanju Vučić je za RTS rekao da "ljudi ne moraju brinuti". "Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva ta tri entiteta. Možete mirno spavati, Srbija ima snage da sačuva suverenitet, integritet. Neće napasti, jer znaju kakav bi odgovor uslijedio", rekao je Vučić.

KONTAKTIRAT ĆE NATO Plenković: Hipersonične rakete Srbije ne prijete Hrvatskoj
Plenković: Hipersonične rakete Srbije ne prijete Hrvatskoj

Komentirajući današnju Plenkovićevu izjavu kako ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju koristiti hiperzvučne rakete prema susjednim zemljama i najavu da će hrvatske partnere u NATO-u upozoriti na takvo naoružanje, Vučić je ustvrdio da Srbija ima "korektne odnose" s zapadnom vojnom alijansom.

"Mi nećemo u NATO, čuvat ćemo neutralnost", rekao je Vučić, dodajući da je predsjednik male zemlje koji hoće da njegovo naslijeđe bude mir, a ne rat i sukobi te naglasio da je Srbija u povijesti previše ratovala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Američki vojni avion srušio se u Iraku, traje akcija spašavanja...
IZ MINUTE U MINUTU

Američki vojni avion srušio se u Iraku, traje akcija spašavanja...

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...
Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni
IMANJE UZ DRAVU

Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni

Izbornik Zlatko Dalić je sagradio novu vikendicu na području štićenog parka uz Dravu nakon što je srušio stari objekt. Niti on, niti susjedi nemaju dozvole niti ih mogu dobiti. Gradnja u štićenoj prirodi je kazneno djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026