Vučić: 'Srbija ima hipersonične rakete, strepimo od saveza Zagreba, Tirane i Prištine...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak navečer da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Vučić je u intervjuu Radio-televiziji Srbije (RTS) naveo da su to rakete razorne moći CM-400 i mogu gađati ciljeve na udaljenosti i do 200 i do 400 kilometara. "Mi imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još više", rekao je Vučić.

Dodao je da strahuje od vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine, ponovno ustvrdivši da je on uperen protiv Beograda i da "samo čekaju veći konflikt u svijetu da napadnu".

"Pripremamo se za njihov napad, oni formiraju savez da nas napadnu. Oni čekaju trenutak koji će se desiti u budućnosti kada izbije veliki sukob Europe i Rusije i na Bliskom istoku. Mi sve to radimo da se obranimo. Čekaju kaos u svijetu da im se ukaže prilika", rekao je Vučić.

On je u veljači u New Delhiju, gdje je sudjelovao na međunarodnom samitu o umjetnoj inteligenciji, razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i ustvrdio kako mu je šef hrvatske vlade rekao da suradnja Tirane, Zagreba i Prištine nije usmjerena protiv Srbije. Plenković je poslije tog razgovora s Vučićem otklonio strahove Srbije u pogledu obrambene suradnje Hrvatske, Albanije i Kosova.

U večerašnjem gostovanju Vučić je za RTS rekao da "ljudi ne moraju brinuti". "Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva ta tri entiteta. Možete mirno spavati, Srbija ima snage da sačuva suverenitet, integritet. Neće napasti, jer znaju kakav bi odgovor uslijedio", rekao je Vučić.

Komentirajući današnju Plenkovićevu izjavu kako ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju koristiti hiperzvučne rakete prema susjednim zemljama i najavu da će hrvatske partnere u NATO-u upozoriti na takvo naoružanje, Vučić je ustvrdio da Srbija ima "korektne odnose" s zapadnom vojnom alijansom.

"Mi nećemo u NATO, čuvat ćemo neutralnost", rekao je Vučić, dodajući da je predsjednik male zemlje koji hoće da njegovo naslijeđe bude mir, a ne rat i sukobi te naglasio da je Srbija u povijesti previše ratovala.