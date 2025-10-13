Obavijesti

News

Komentari 0
'STVARI SU JASNE'

Andrej Plenković o predsjedniku Vrhovnog suda: 'Milanović predlaže, a većina odlučuje...'

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Andrej Plenković o predsjedniku Vrhovnog suda: 'Milanović predlaže, a većina odlučuje...'
Zagreb: Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao da predsjednik Republike predlaže, a parlamentarna većina odlučuje upitan bi li mogao podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda

"Stvari su vrlo jasne. Predsjednik Republike predlaže a parlamentarna većina odlučuje", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan postoji li mogućnost dogovora oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

DSV je dostavio Uredu predsjednika tri zaprimljene, pravovaljane kandidature za dužnost predsjednika Vrhovnog suda, koja je nepopunjena još od ožujka kada je umro Radovan Dobronić. Na treći javni poziv su se, osim sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić, prijavili odvjetnik Šime Savić i profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu Aleksandra Maganić.

Plenković je rekao i da nije imao vremena baviti se time poručivši da će ići u proceduru pa će vidjeti što će biti, a na pitanje hoće li doći do komplikacija u proceduri između njega i predsjednika Republike Zorana Milanovića, rekao je: Mislite kao inače, ovih zadnjih godina, sigurno.

NE ŽELI NIŠTA PREJUDICIRATI Plenković o kandidatima za Vrhovni sud: 'Sve je jasno, a vidjet ćemo što kaže Milanović'
Plenković o kandidatima za Vrhovni sud: 'Sve je jasno, a vidjet ćemo što kaže Milanović'

Na novinarsku sugestiju da nakon zadnjih predsjedničkih izbora tu možda pušu 'neki bolji vjetrovi' kratko je odgovorio kako se sve vidjelo zadnjih par tjedana.       

Plenković je rekao i da se u dogledno vrijeme može očekivati dogovor vladajućih i oporbe vezano uz izbor tri suca Ustavnog suda za koju je potrebna dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. "Što se nas tiče možemo. Sve ovisi kako će se oporba ponašati", rekao je. 

Beroš je ispunio zakonske kriterije za novi posao u KBC Sestre milosrdnice 

Komentirajući zapošljavanje bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC Sestre milosrdnice odgovorio je da je tu sve već rečeno. "Ispunio je zakonske kriterije, izabrali su ga tamo i to je sve", kazao je, a na upit je li mu sporno da se netko tko je optužen za krađu iz bolnice zaposli u toj bolnici kratko je rekao: Pitajte ove koji su ga birali.  

Na pitanje novinara bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina. "Mislite da je zaboravio? Pa jeste vi zaboravili voziti auto?", rekao je Plenković.

Predsjednik HDZ-a je vezano uz unutarstranačke izbore rekao da pobjednici na lokalnim izborima nastavljaju voditi županijske organizacije, a tamo gdje nisu pobijedili "situacija se osvježava".

VLADISLAV VESELICA Neobični životni put glavnog pregovarača Janafa povezuje Vučića, Plenkovića i Milanovića
Neobični životni put glavnog pregovarača Janafa povezuje Vučića, Plenkovića i Milanovića

Poručio je kako mu je važno da oni koji dođu u prigodu upravljati HDZ-om na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini imaju znanje, iskustvo, volju, elan i vremena baviti se organizacijom. Poručio je i da čelnici lokalnih organizacija trebaju postupno pripremati teren za ponovno dobivanje povjerenje 2029. ili pokušati izazvati one koji su na prošlim lokalnim izborima bili uspješniji. 

Istaknuo je da svatko može dati svoj doprinos bez obzira na godine. Stoga je bitno iskustvo, žar i želja da se taj posao namjerava ozbiljno raditi

Plenković je podsjetio da su HDZ-ovi kandidati na lokalnim izborima pobijedili u ukupno 49 posto jedinica lokalne i područne samouprave, a čak 83 posto jedinica lokalne i područne samouprave je ostalo iste "političke boje". Istaknuo je i da se po tome vidi da je njihova politika ravnomjernog regionalnog razvoja polučila rezultate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025