Andrej Plenković: Obnovit ćemo Zagreb, smanjit ćemo porez na dohodak, PDV na svu hranu...

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković naglasio je u subotu da će HDZ dati maksimum kako bi se nakon potresa obnovio Zagreb i njegova povijesna jezgra

<p>U Zagrebu ćemo dati maksimum da obnovimo grad, da obnovimo njegovu povijesnu jezgru, (grad) koji je u onih 10 sekundi potresa 22. ožujka nastradao toliko da je trenutno procijenjene šteta 11,5 milijardi eura, istaknuo je Plenković na predstavljanju kandidata HDZ-a za I: izbornu jedinicu.</p><p><strong>Pogledajte video: HDZ predstavio kandidate za I. izbornu jedinicu</strong></p><p>Ocijenio je kako će trebati najmanje deset godina "da tih deset sekundi izgradimo na način da Zagreb bude siguran i da grad i njegovi građani dobiju što zaslužuju nakon te velike elementarne nepogode”.</p><h2>Svaki od kandidata na HDZ-ovoj listi je "svojevrsni simbol"</h2><p>Ističući kako je svaki od kandidata na HDZ-ovoj izbornoj listi svojevrsni simbol, Plenković je rekao kako na izbore idu s izbornim programom i sloganom "Sigurna Hrvatska” jer, tvrdi, najbolje zrcali sve ono što su učinili u protekle četiri godine, te sve ono što žele napraviti za sve građane u idućem mandatu.</p><p>Plenković se pohvalio uspješnim gospodarskim rezultatima u radu njegove vlade (povećali su zaposlenost i smanjili nezaposlenost, ostvarili zdrav gospodarski rast, povećali plaće i mirovine i drugo).</p><p>Stoga, ustvrdio je, u ljetnim mjesecima, kada je zaraza koronavirusom najnižeg intenziteta, žele održati parlamentarne izbore, dobiti novo povjerenje građana te se nastaviti boriti svim svojim znanjem srcem i stručnošću za interese svih građana.</p><h2>Smanjit ćemo porez na dohodak i PDV na svu hranu</h2><p>Poručio je kako će nastaviti s poreznim rasterećenjem te napomenuo da su do sada za devet milijardi kuna rasteretili građane i poduzetnike. Tako će, najavio je, smanjiti porez na dohodak te PDV na svu hranu.</p><p>Plenković je istaknuo kako u HDZ-u žele osigurati i stvoriti preduvjete da prosječna plaća sa sadašnjih 6700 kn poraste do kraja mandata na 7600 kn., podignuti minimalnu plaću na 4250 kn, osigurati dodatnih 10 milijardi kuna za aktivne mjere zapošljavanje. Uz to, žele osigurati i novih sto tisuća radnih mjesta.</p><p>Plenković je kazao kako će to moći ostvariti kroz novi sedmogodišnji proračun EU, gdje će Hrvatska u svojoj drugoj financijskoj perspektivi dobiti više novca nego u prošloj - prema aktualnom prijedlogu oko 11,5 milijardi eura. Povrh toga, dodao je, dobit ćemo i više od 10 milijardi eura kroz plan EU za gospodarski oporavak.</p><h2>Novac iz EU za gospodarski oporavak omogućit će sigurnu RH</h2><p>- To je ta sigurnosna mreža koja omogućuje sigurnu Hrvatsku, omogućuje brzi gospodarski oporavak, očuvanje radnih mjesta, veću zaposlenost i zdravi gospodarski rast - istaknuo je.</p><p>Uz Plenkovića, koji nosi listu u I. izbornoj jedinici, kratko su se i predstavili i drugi kandidati u toj jedinici: Željko Reiner, Nina Obuljen Koržinek, Zvonko Milas, Darko Klasić, Željko Turk, Ljubica Lukačić, Mario Kapulica, Ivan Ćelić, Marica Jančić, Ivan Vidiš, Mislav Herman, Miljenko Filipović i Ivo Lučić. (bs)</p>