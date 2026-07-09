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Andrej Plenković: Očekujem ozbiljnu ispriku EPPO-a zbog insinuacija o ministrici kulture

Piše HINA,
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Andrej Plenković: Očekujem ozbiljnu ispriku EPPO-a zbog insinuacija o ministrici kulture
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Plenković je u Loboru sudjelovao na otvaranju Centra za starije osobe nakon čega su ga novinari upitali o suradnji s EPPO-om, s obzirom na to da za par mjeseci glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kovesi istječe mandat

Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak kako očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) ispriča ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek i Vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija, ocijenivši kako je to bio pokušaj utjecaja na izbore.

Plenković je u Loboru sudjelovao na otvaranju Centra za starije osobe nakon čega su ga novinari upitali o suradnji s EPPO-om, s obzirom na to da za par mjeseci glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kovesi istječe mandat. 

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"Ono što se pokazuje vezano za ovaj slučaj Geodezija - još jednom u potpunosti potvrđuje ono što smo govorili.

Možda bi ovo bio pravi trenutak da se EPPO ispriča ministrici kulture, Vladi. Izići s insinuacijama preko svojih ljudi u medijima, s praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava, i to europskih sredstava, u samom početku izborne kampanje 2024., bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora", rekao je Plenković.

Premijer je pri tome istaknuo kako je za njega "puno relevantnije pitanje" hoće li se EPPO ispričati ministrici kulture. Sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim, dodao je.

"Ovdje vidite da je riječ o domeni Geodetskog fakulteta, nikakve veze to s ministricom osobno nema. A i što se tiče eventualno nekoga u Ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze s pojedincem, a i to je pitanje", naveo je.

Pri tome je istaknuo kako mu je čudno što je prošlo više od dvije godine od cijele "ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada" kod kojeg ni nema potvrđene optužnice. 

"Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, tko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice Vlade", naveo je.

Očekujem ozbiljnu ispriku EPPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024., poručio je Plenković.

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