VIDEO Plenković: 'Turizam u Hrvatskoj je dosegnuo limite'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je u četvrtak na sjednici vlade turističke brojke za prvih šest ovogodišnjih mjeseci, te ustvrdio da Hrvatska dotiče limite u broju turističkih dolazaka i noćenja.

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- Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, a bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama i pomorski promet. U svakom slučaju, kao što smo rekli na brojnim sjednicama vijeća za upravljanje turističkim sektorom proteklih godina, otprilike dolazimo do limita koji se manje-više ponavljaju: 21-22 milijuna gostiju i oko 110 milijuna noćenja - rekao je Plenković.

Istaknuo je da je stoga važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, cjenovnu politiku, odnosno usluge koje se pružaju s konkurentskih turističkih tržišta, "voditi računa o svim aspektima politike cijena, od smještaja do usluga".

Hrvatsku je u prvoj polovici ove godine posjetilo 7,6 milijuna turista, koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja što je na razini istog lanjskog razdoblja, objavio je u srijedu ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najviše turista, odnosno 47 posto, došlo je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci u hotele, u kampovima ih je bilo 15 posto, a u privatnom smještaju oko 27 posto.

Iako su lipanjski rezultati nešto slabiji, odnosno došlo je sedam posto manje turista ili njih 3,1 milijun ostvarivši 15,4 milijuna noćenja ili šest posto manje nego u lanjskom lipnju, Glavina i Staničić to smatraju očekivanim zbog stanja na stranim tržištima i nakon odličnog svibnja s dvoznamenkastim rastom prometa.

Premijer Plenković osvrnuo se i na najnovije izdanje državnih obveznica, istaknuvši da je potražnja bila snažna.

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno izdanje obveznica dospijeća 2031. godine u nominalnom iznosu od 1,25 milijardi eura. Knjiga upisa bila je otvorena u utorak u 9 sati i zatvorena isti dan u 14,15 sati, a ostvaren je ukupan interes institucionalnih ulagatelja od 1,5 milijardi eura. Izdanje obveznice realizirano je uz prinos do dospijeća od 3,08 posto te godišnju kamatnu stopu od tri posto.

Plenković je čestitao i DOK-ING-u koji je jučer predstavio partnerstvo s njemačkim Rheinmetallom. ocijenio je da će se DOK-ING-ova proizvodnja time "dići na do sada nezamislivu razinu za tu hrvatsku kompaniju".