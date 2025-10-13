Obavijesti

MIROVNI PLAN

Andrej Plenković: 'Povratak talaca vraća nadu u diplomaciju u Gazi i mir na Bliskom istoku...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Povratak izraelskih talaca daje novu nadu u diplomatski napredak u Gazi i mir na Bliskom istoku, istaknuo je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković

„Povratak izraelskih talaca je dugo očekivani trenutak za njihove obitelji. Ovakav razvoj događaja donosi novu nadu u daljnji diplomatski napredak u Gazi i dugo željeni mir na Bliskom istoku”, napisao je premijer na platformi X. 

Dodao je da mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa pruža jasan i provediv okvir za pregovore te nudi plan za rješavanje dugogodišnjih sporova i promicanje stabilnosti. 

„Nastavljamo podržavati sve tekuće napore usmjerene na napredak održivog rješenja o dvjema državama, koje ostaje temelj održivog i pravednog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba”, rekao je premijer. 

Hamas je ranije u ponedjeljak oslobodio preostalih 20 živih izraelskih talaca iz dvogodišnjeg zatočeništva u Gazi. Izrael je u zamjenu pustio iz svojih zatvora stotine Palestinaca, neke nakon više desetljeća. 

To je dio prve faze Trumpova plana za okončanje rata izazvanog neviđenim napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. i izraelskom operacijom u Pojasu Gaze koja je uslijedila.

Plan američkog predsjednika od 20 točaka predviđa okončanje gotovo dvogodišnjeg sukoba u Gazi, oslobađanje preostalih talaca i definiranje budućnosti tog teritorija. Izrael i Hamas pristali su na dijelove plana.

