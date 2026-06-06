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POŽELIO USPJEH

Andrej Plenković poželio sreću Vatrenima uoči nastupa na SP-u: Malo ste 'razmazili' Hrvatsku

Piše HINA,
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Andrej Plenković poželio sreću Vatrenima uoči nastupa na SP-u: Malo ste 'razmazili' Hrvatsku
Foto: Zvonimir Barisin

Kapetan Luka Modrić darovao je premijeru dres s potpisima svih reprezentativaca, a predsjednik Kustić je isped Saveza i reprezentacije zahvalio predsjedniku Vlade RH na podršci

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je u Rijeci hrvatsku nogometnu reprezentaciju i dao podršku Vatrenima uoči nastupa na FIFA Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, objavljeno je u subotu na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

.Premijera Plenkovića i suradnike dočekali su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa i zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, a premijer se potom sastao s cijelom reprezentacijom i stručnim stožerom kojima je poželio sreću na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

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"Čestitam vam na sjajnim igrama u kvalifikacijskom ciklusu. Osvajanjem srebra i bronce na svjetskim prvenstvima malo ste 'razmazili' cijelu Hrvatsku, pa su očekivanja ponovno velika. Siguran sam da ste u sjajnoj formi i da vas čeka još jedan veliki turnir. Želim vam novi uspjeh na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ovo je jedinstvena prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Vlada RH i cijela Hrvatska su vam zahvalni i stojimo uz vas, a zahvaljujući odličnoj suradnji s HNS-om uskoro će biti dovršen i kamp hrvatskog nogometa, koji potvrđuje da nam je sport izuzetno bitan. Od srca vam želim puno uspjeha", poručio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Kapetan Luka Modrić darovao je premijeru dres s potpisima svih reprezentativaca, a predsjednik Kustić je isped Saveza i reprezentacije zahvalio predsjedniku Vlade RH na podršci:

"Hvala premijeru Plenkoviću što nam je još jednom ovdje u Rijeci izrazio podršku uoči nastupa na velikom natjecanju. Drago nam je što ćete nas podržati uživo i na jednoj utakmici grupne faze, a ako Bog da, i kasnije u drugoj fazi natjecanja. Zadovoljstvo mi je najaviti da će danas reprezentacija obići gradilište budućeg kampa HNS-a u Velikoj Gorici i na licu mjesta se uvjeriti kako dobro napreduju radovi. Veliko hvala Vladi RH na značajnoj podršci u izgradnji kampa kojeg ćemo, vjerujem, iduće godine svečano otvoriti."

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