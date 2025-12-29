Andrej Plenković se ogradio od poziva Thompsona da se ruši Tomašević. Poručio: Najjači sam

Premijer Andrej Plenković dao je intervju za Media Servis u kojem je govorio o brojnim aktualnostima u zemlji i svijetu. Dotaknuo se i aktualne teme oko pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Referendum je najavljen za opoziv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Na pitanje je li to moguće i trebaju li nam izvanredni izbori u Zagrebu, koje je na koncertu u subotu spominjao i Thompson, premijer poručuje - onaj tko želi izaći na izbore neka se sprema za 2029. godinu.

- Moje je mišljenje, ne samo za Zagreb, nego inače - što manje izvanrednih situacija. Hrvatska politička scena u biti nije navikla na izvanredne situacije. Imali smo jednom izvanredne izbore za Hrvatski sabor. Iz mog iskustva svi izvanredni izbori na lokalnoj razini toj lokalnoj jedinici nisu donijeli ništa bitnoga. Izbori su bili prije šest-sedam mjeseci. Povjerenje je dobila opcija koja je dobila, tako je, kako je. Imaju stabilnu većinu u Gradskoj skupštini i ne vidim da će se tu nešto promijeniti - rekao je Plenković ograđujući se i od Thompsona i od drugih inicijativa za Tomaševićevim opozivom.

Otkrio je i je li se zasitio ili umorio premijerske funkcije u trećem mandatu.

- Pa nisam. Kako bih se zasitio, tek sad sam najjači. Oslabio sam puno zbog srca nakon operacije. Osjećam se pun energije, entuzijazma, britak, informiran, snažan za raditi dalje ovaj posao bez ikakvog problema - kazao je. Na pitanje ako bude prilike za četvrti mandat, odgovorio je: 'Zašto ne? Pa tu sam

Podsjetimo, pjevač Marko Perković Thompson i njegov tim pokreću kaznene postupke zbog zabrane održavanja drugog koncerta u Areni Zagreb. Njegov odvjetnik Andro Marijanović potvrdio je za RTL da će kaznene prijave protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arena Zagreb Sretana Šarića podnijeti Uskoku.

- Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu - pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.