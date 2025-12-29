Thompson kreće s tužbama, Tomaševića će prijaviti Uskoku: 'Radio je iz osobnog interesa'

Pjevač Marko Perković Thompson i njegov tim pokreću kaznene postupke zbog zabrane održavanja drugog koncerta u Areni Zagreb. Njegov odvjetnik Andro Marijanović potvrdio je za RTL da će kaznene prijave protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arena Zagreb Sretana Šarića podnijeti Uskoku.

Pokretanje videa... 01:17 Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića... | Video: 24sata/pixsell

- Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu - pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.

- Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna - rekao je.

Dodaje kako tužba neće ići protiv Zagrebačkog holdinga, već isključivo protiv Tomaševića i Šarića osobno.

– Oni će za štetu odgovarati vlastitom imovinom – tvrdi odvjetnik.

‘Koncert je bio u skladu sa zakonom’

Marijanović se osvrnuo i na zaključak Gradske skupštine o zabrani simbola koji potiču na mržnju.

– Taj zaključak nema posebnu pravnu težinu i ne donosi ništa novo. Thompson se drži Ustava i zakona, što dokazuje činjenica da protiv njega niti organizatora nije podnesena nijedna prekršajna ili kaznena prijava – rekao je.

Ističe i da komunikacije s Gradom uopće nije bilo.

– Slali smo dopise, tražili sastanke, ali nikakav odgovor nismo dobili. Ako ne želite ni sjesti za stol, to govori samo jedno – da plivate u prazno – kaže Marijanović.

- Ako gradonačelnik Grada Zagreba svoj osobni interes i dopadanje svojem političkom tijelu stavi ispred interesa samog Grada i gradskog proračuna, onda to zovemo politička korupcija. To treba nazvati pravim imenom - rekao je odvjetnik pa dodao: "Još jednu stvar važno je napomenuti, vezano za navode koje se spominju u medijima i koje potencira predsjednik Gradske skupštine, vezano za politički angažman. Mislim da je situacija obrnuta, stvar treba nazvati pravim imenom. Mislim da je gradonačelnik ušao u područje glazbene industrije, jer je jasno da je on taj koji se bavi time tko će i kako pjevati - kaže Marijanović.

- Ono najvažnije, kako ćemo dalje, kakva su pravila za dalje, to još nije objavljeno. Gradska skupština u zaključku kaže da nalaže gradonačelniku da donese mjere, a mjera nema. Hoće li svaki budući izvođač ići kod javnog bilježnika ovjeravati popis pjesama koje planira izvoditi i što ako se tog popisa ne drži? Mislim da je gradonačelnik potpuno otišao u prazno i mislim da će mu se to sigurno vratiti. Ovaj kazneni postupak je početak cijele priče - zaključuje odvjetnik Marijanović.

Odgovor Grada Zagreba

Iz Grada Zagreba kratko poručuju kako svatko tko smatra da su mu povrijeđena prava može koristiti pravne mehanizme.

– Svi imaju pravo na pravnu zaštitu u skladu sa zakonima i procedurama demokratskog društva – odgovorili su iz Grada.

