Andrej Plenković uputio sućut Španjolskoj nakon tragedije

"S velikim žaljenjem primio sam vijest o željezničkoj nesreći u kojoj su živote izgubili brojni španjolski državljani, a mnogi su i ozlijeđeni", napisao je Plenković u objavi Vlade.

"U ime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskoga naroda i svoje osobno, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak."

Jedna od težih željezničkih nesreća u povijesti Španjolske dogodila se oko 19:40 sati kada je brzi vlak s 317 putnika iz Málage za Madrid iskočio iz tračnica. Španjolske vlasti istražuju uzrok sudara.