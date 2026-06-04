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NA SAMITU U CRNOJ GORI

Andrej Plenković: Vlada će financirati obnovu hrvatskog Doma kulture u Donjoj Lastvi

Piše HINA,
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Andrej Plenković: Vlada će financirati obnovu hrvatskog Doma kulture u Donjoj Lastvi
Foto: X/VladaRH

Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice”, usprkos tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od šest tisuća, rekao je premijer

Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom Radiju Dux.

„Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice”, usprkos tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od šest tisuća, rekao je premijer u Donjoj Lastvi.

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Plenković je stigao u to mjesto nekoliko kilometara udaljeno od Tivta prije sudjelovanja na sastanku na vrhu EU–zapadni Balkan koji će u tom gradu okupiti najviše čelnike iz EU-a i država kandidatkinja. 

Pozdravio je što se samit, prvi put u Crnoj Gori, održava upravo u Tivtu, što je „dobra simbolika za Hrvate u Crnoj Gori”. 

Premijer je u hrvatskom Domu kulture najavio da će na temelju inicijative hrvatske manjine i projekta za obnovu i rekonstrukciju te institucije vlada za to „rezervirati sredstva u državnom proračunu” kako on ne bi bio samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori, „na jednoj primjerenoj razini kakva priliči 21. stoljeću”. 

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Adrijan Vuksanović, zastupnik Hrvata u crnogorskoj skupštini, zahvalio je Plenkoviću i vladi što su pomogli u zadržavanju Doma kulture 'Josip Marković' nakon što je prije nekoliko godina naređeno iseljavanje. Vlade Crne Gore i Hrvatske su sredinom prošle godine potpisale ugovor kojim je taj objekt ustupljen Hrvatskoj. 

„Hrvatska država je formalno vlasnik, ali u biti ste vlasnici svi vi”, rekao je premijer u četvrtak. 

Povodom dolaska hrvatske delegacije, u kojoj je uz premijera bio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, u Domu je potpisan i ugovor o nastavku potpore manjinskom Radiju Dux kojeg vlada 2026. podržava sa 75 tisuća eura. 

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