Vučić: Netko iz mog okruženja je organizirao čarter za Crnu Goru. Meni to ne bi palo na pamet

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak u Tivtu da je čarter let s pristašama Srpske napredne stranke (SNS), koji je u srijedu vraćen s aerodroma Tivat u Crnoj Gori, organizirao netko iz njegova okruženja. Kako je rekao, taj je let organiziran kako bi mu omogućio da se izbori s negativnim porukama za koje su znali da će im biti izložen tijekom posjeta Crnoj Gori.

„Ni na pamet mi ne bi palo da tako nešto organiziram. Da jesam, danas bih se ispričao domaćinima. Dogodila se glupost, netko od mojih suradnika želio mi je stvoriti bolju atmosferu, a samo mi je napravio problem“, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije ustvrdio je da je državno vodstvo Crne Gore moglo izbjeći diplomatski incident da ga je kontaktiralo i s njim komuniciralo o problemu.

„Stvoren je narativ kojim se želi nametnuti da Srbija želi stvarati probleme maloj Crnoj Gori i nasilno je anektirati. Vidim da su krenule recipročne mjere, ja to ne podržavam. Molim državna tijela da to ne čine“, rekao je Vučić u Tivtu.

Crnogorska policija u srijedu je zabranila ulazak u zemlju skupini od 87 osoba iz Srbije koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog, kako su objavili crnogorski mediji, navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči Samita EU-zapadni Balkan, koji se u četvrtak i petak održava na crnogorskoj obali.

Svi putnici u zrakoplovu bili su muškarci i jučer poslijepodne vraćeni su u Beograd. Tamošnji mediji, nakon objave popisa putnika, izvijestili su da je većina bliska Srpskoj naprednoj stranci.

Srbijanske vlasti odgovorile su recipročnom mjerom pa su pojedinim crnogorskim državljanima zabranile ulazak u zemlju, a na svim graničnim prijelazima pooštrile su kontrole, što je rezultiralo velikim gužvama.

U Crnoj Gori se naredna dva dana održava Samit EU-zapadni Balkan koji će okupiti sudionike na najvišoj političkoj razini. Među sudionicima su predsjednik Europskog vijeća António Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španjolske Pedro Sánchez, premijerka Italije Giorgia Meloni, kao i brojni drugi europski i regionalni čelnici.

Na samitu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se u četvrtak sastao s Hrvatima u Crnoj Gori, te im obećao da će vlada u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, gradiću nedaleko od Tivta, kao i nastavak potpore hrvatskom manjinskom Radiju Dux.