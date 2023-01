Ane nema od 1. siječnja. Brian je optužen za ubojstvo: Tražio je 'kako raskomadati'. Tijela nema

Srpkinja Ana Walshe (39) misteriozno je nestala u Massachusettsu. Ana je odrasla u Beogradu i u SAD je doselila 2005. godine, javili su srpski mediji 7. siječnja.

Potraga za nestalom Anom trajala je tad već nekoliko dana... U međuvremenu je glavni osumnjičenik policije postao njezin suprug Brian Walshe (47), koji je 2021. pred sudom u Bostonu priznao krivnju za prevaru kupca iz Los Angelesa, kojem je prodao dvije lažne slike Andyja Warhola za 80.000 dolara. U trenutku Anina nestanka čekao je izricanje presude u tom slučaju te mu je bilo ograničeno kretanje. U utorak je službeno optužen za ubojstvo. Evo kako je tekao slučaj...

Foto: Facebook

Nedjelja 1. siječnja: Zadnji dan kad je Ana viđena

Tužitelji su na sudu rekli kako im je Brian Walshe, Anin suprug, rekao kako ju je posljednji put vidio između četiri i šest ujutro 1. siječnja. Kazao je da je otputovala u Washington gdje radi u kompaniji koja se bavi nekretninama. Dodao je da je oko šest ujutro naručila prijevoz do aerodroma, odakle je trebala poletjeti za Washington.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema sudskim dokumentima, rekao je kako su on i supruga 31. prosinca večerali s prijateljima u svojem domu u Cohassetu u saveznoj državi Massachusetts. Družili su se od 20:30 do negdje dva ujutro. Brian kaže kako ga je žena tijekom večere obavijestila kako hitno mora otputovati zbog posla.

- Svi zajedno smo se veselili, slavili, igrali sa djecom... a potom se zagrlili i nazdravili, sve ono što radite za Novu godinu. Nije bilo naznaka nekih problema, samo proslava - rekao je Gem Mutlu, koji je bio na večeri s parom, za CBS.

Otkrio je da su Ana i Brian živjeli odvojeno, a ona je stalno putovala.

Mutlu je s proslave otišao oko 1.30 ujutro.

Foto: Instagram

- Sjedila je pored mene na barskoj stolici u kuhinji. Apsolutno nije bilo naznaka da će se te noći dogoditi bilo kakva tragedija, nestanak ili bilo što drugo - dodao je Mutlu.

Tog jutra 1. siječnja, rekao je Brian, žena ga je poljubila prije odlaska i rekla mu da se vrati na spavanje. Policiji je kazao kako se probudio oko sedam i napravio doručak djeci. Ispričao je kako je kasnije zbog raznih obaveza napustio dom, djecu je čuvala babysitterica, a on se vratio oko 15 sati. Kazao je kako je oko 16 sati opet napustio kuću kako bi posjetio majku koja živi nedaleko od njega u Swampscottu .

Dodao je da se na tom putu malo izgubio i da mu je zato trebalo 20-30 minuta dulje nego inače.

Čim je došao do majke, morao je odmah izaći, kako bi joj pomogao s obavezama. Tako on tvrdi. Kazao je da je otišao u dućane Whole Foods i CVS po hranu i maramice. U obiteljski dom u Cohassetu se, prema svojim riječima, vratio oko 20 sati.

Ali, kako piše NBC, policija ga nije mogla naći na nadzornim kamerama dućana, a nisu ni pronađeni računi, iako on tvrdi kako je obavio kupovinu.

Istražitelji su kasnije otkrili kako je nestala Ana imala kartu za Washington za 3. siječnja, ali da ju nikad nije iskoristila. Nije se pojavila na poslu, kao ni u stanu kojeg ona i suprug posjeduju u Washingtonu. Utvrđeno je kako tog jutra po nju nisu došli ni Uber ni Lyft, kako je suprug tvrdio.

Tijekom istrage otkriveno je i kako je signal s Aninog mobitela otkriven na području njihova doma 1. i 2. siječnja, kad je Brian tvrdio da je ona već otputovala...

Ponedjeljak 2. siječnja: Brian navodno potrošio 450 dolara na sredstva za čišćenje

Držeći se propisanih mjera ograničenog kretanja, Brian Walshe obavijestio je službe kako 2. siječnja sa sinom izlazi iz kuće po čokoladni shake u Juice bar u Norwellu.

NBC piše kako snimke nadzorne kamere tog dana, negdje oko 16 sati, pokazuju Briana kako odlazi u Home Depot u Rocklandu gdje kupuje sredstva za čišćenje u iznosu od 450 dolara. Tu su kante, metle, traka, razna sredstva... Viđen je s plavom kirurškom maskom i nosio je rukavice. Platio je u kešu. Ovaj 'izlet' je navodno bio kršenje uvjetne slobode.

Srijeda, 4. siječnja: Prijavljen nestanak

Policijski odredi u Cohassetu i u Washingtonu rekli su kako su o nestanku Ane prvi put obaviješteni 4. siječnja od strane njezina poslodavca. Od njih su dobili informaciju kako se tog dana nije pojavila na poslu.

Foto: Instagram

Odvjetnica Briana Walshea pred sudom je kazala kako je njezin klijent bio taj koji je nazvao ženina poslodavca i kazao mu kako se nije čuo sa ženom, zbog čega je ovaj i nazvao policiju.

Policija je u dom obitelji Walshe stigla oko 18:30 i razgovarali su s Brianom.

Petak 6. siječnja: Potraga za nestalom osobom i požar

Oko 14 sati 6. siječnja policija u Cohassetu poslala je priopćenje u kojem traže pomoć javnosti u potrazi za Anom Walshe. Pokrenuta je velika potraga u kojoj su sudjelovali državna policija, lokalna policija i posebne jedinice sa psima.

Dok je policija tražila Walshe, vatrogasci su zaprimili dojavu kako gori kuća koju su Brian i Ana posjedovali do prošle godine. Kuća je prodana u ožujku. Uzrok požara je utvrđen kao nesreća, nije bilo ozlijeđenih.

Subota 7. siječnja: Potraga iz zraka

Policiji i psima pridružile su se i zračne snage koje su počele pretraživati šumu u blizini doma obitelji Walshe. Potraga nije urodila plodom.

Foto: Instagram

"Terenska potraga koju su proveli državni policajci Massachusettsa i policijski službenici Cohasseta za Anom Walshe ili dokazima povezanima s njezinim nestankom je završena bezuspješno. Dvadeset pripadnika MSP-ovog posebnog tima za hitne slučajeve, specijalizirane jedinice obučene za operacije potrage i spašavanja, kao i tri tima K9 i zračni odjel državne policije pretraživali su šumovita područja u blizini kuće gospođe Walshe s negativnim rezultatima drugi dan zaredom. Ronioci državne policije također su pretražili mali potok i bazen s negativnim rezultatima. Pretraga terena neće se nastaviti osim ako policija ne dobije nove informacije koje to opravdavaju", objavila je tog dana policija iz Cohasseta.

Nedjelja 8. siječnja: Suprug priveden

Policija je s nalogom za pretres ušla u dom obitelji Walshe. Kazali su kako su u podrumu pronašli tragove krvi, kao i oštećeni nož na kojem je bilo ostataka krvi. Kasnije tog dana Brian je pritvoren. Walshe je navodno na internetu pretraživao 'kako se riješiti ženskog tijela od 52 kg' i 'kako raskomadati tijelo'.

Obiteljski prijatelji navode kako je mogući motiv za ubojstvo taj što je Ana radila u Washingtonu i navodno je planirala ostaviti Briana i s djecom preseliti tamo.

Ponedjeljak 9. siječnja: Brian Walshe optužen

Sud u Quincyju optužio je Briana Walshea zbog zastrašivanja svjedoka i ometanje rada policije između 5. i 7. siječnja u istrazi o nestanku njegove supruge.

Tužitelji su rekli kako su razne izjave gospodina Walshea tog dana izazvale odgodu istrage, koja mu je mogla dopustiti da 'se riješi dokaza i očisti tragove'.

Foto: Instagram

- Činjenica da mu je postavljeno konkretno pitanje i da je dao neistinit odgovor koji je odveo istražitelje s tog područja uzrokovala je kašnjenje u potrazi za nestalom osobom, Anom Walshe - kazala je tužiteljica Lynn Beland.

Sudac mu je odredio jamčevinu od 500.000 dolara. Njegova odvjetnica se pobunila. Rekao je kako je Walshe 'usko surađuje' s istražiteljima i da je jamčevina previsoka.

Kasnije tog dana istražitelji su pregledali kontejnere u Swampscottu u blizini doma majke Walshe. Lokacija je ograđena i kontejneri su premješteni te se istražuje njihov sadržaj, piše NBC.

Sjekira, ostaci krvi, pila, korišteni pribor za čišćenje i tepih, za koje se smatra da su povezani s nestankom Ane, su pronađeni nekoliko kilometara od doma Brianove majke u mjestu Peabody. javio je NY Post.

Policija zbog svega navedenog sumnja da je upravo Brian ubio svoju suprugu i to u vrijeme dok su u kući spavala njihova tri maloljetna sina, pišu zadnjih dana američki mediji.

Utorak, 10. siječnja: On je sociopat

Ana i Brian upoznali su se 2008. godine, a u braku su od 2015. godine. Oženili su se u Srbiji, pisao je NY Post 10. siječnja u članku "Misterij nestanka majke i muž sociopat: Ovo je njihov brak".

- Brian je sociopat. Znam ga otkad je imao 13 godina. Njegov otac mi je rekao da je bio 'dugotrajni pacijent' u psihijatrijskoj ustanovi i da ima dijagnozu sociopata - ispričao je prijatelj obitelji Walshe Jeffrey Ornstein. Otac ga je prije smrti, kažu prijatelji obitelji, izbacio iz oporuke. Brian je navodno uzeo razne vrijedne predmete i umjetnine iz očeva doma nakon što je ovaj umro.

Foto: Facebook

- Brianu se ne smije vjerovati. Napravio je neke užasne stvari ljudima koji su ga voljeli - kaže jedan rođak.

- On je prevarant. Zna kako 'igrati' protiv pravnog sustava. Na početku je karizmatičan, profesionalan, otvoren... - opisuju ga poznanici.

- Ona je prelijepa žena iz Srbije. Ne znam zašto je odabrala njega - ispričala je jedna od susjeda Brianove majke.

Četvrtak 12. siječnja: 'Neka 2023. bude najbolja'

Američka policija prikuplja video dokaze s nekoliko mjesta koja je Brian Walshe posjetio nakon nestanka svoje supruge Ane, rekli su izvori za CBS Boston u četvrtak.

Foto: Instagram

Izvori dodaju da istražitelji imaju snimku Walshea u blizini kontejnera za smeće kod trgovine s alkoholnim pićima u Swampscottu. Vinnin Liquors nalazi se preko puta stana njegove majke koju je posjetio 1. siječnja. Dodaju da na tom mjestu nisu pronađeni nikakvi fizički dokazi.

U četvrtak se u medijima pojavila i bilješka koju je Anna Walshe jarko crvenim slovima napisala u novogodišnjoj noći.

- Vau! 2022...Kakva godina! A opet, još uvijek smo tu i zajedno! Neka 2023. bude najbolja dosad! Mi smo autori svojih života... Hrabrost, ljubav, ustrajnost, suosjećanje i radost. S ljubavlju, Anna - glasi poruka ispisana na jednoj strani kutije šampanjca, dok na drugoj strani kutije piše: 'Jem, Anna, Brian 2023!' , prenio je Washington Post.

Utorak, 17. siječnja: Podignuta optužnica

Tri tjedna nakon što je Ana Walshe nestala iz svog doma u Massachusettsu, policija je njezinog muža Briana Walshea optužila za ubojstvo, javili su američki mediji.

Brian se već nalazi u pritvoru nakon što je ranije optužen za ometanje istrage. Policija je tjednima sakupljala dokaze o njegovoj upletenosti, pronašli su krv u podrumu kuće...

Brian će se u srijedu pojaviti na sudu gdje će se prezentirati dokazi koje policija ima protiv njega.

MOLILA JE MAJKU DA DOĐE

Nestala žena iz Massachusettsa Ana Walshe molila je majku da je posjeti iz svoje domovine Srbije tjedan dana prije nego što joj se izgubio svaki trag na Novu godinu, otkrilo je novo izvješće.

Foto: Instagram

Milanka Ljubičić (69) rekla je za Fox News Digital da su je kćerine molbe da se ponovno okupe oko praznika navele da vjeruje da u Walsheovom životu postoje "neki problemi".

- Samo je rekla: ‘Molim te, mama. Dođite sutra. Što jasno znači da je moralo biti nekih problema - rekla je Ljubičić u intervjuu u ponedjeljak iz svog doma u Beogradu u Srbiji.

ŠTO KAŽU PRIJATELJI?

Anini prijatelji Mike i Mandi Silva rekli su NBC Newsu kako je stalno najavljivala ''veliko iznenađenje'' u novoj godini. Kažu kako ne znaju na što je mislila i kako nikad nije otkrila detalje prije nego što je misteriozno nestala.

Mike i Mandi plaćali su najam stana u Revereu u Massachusettsu koji je bio u vlasništvu Ane i Briana Walshea, a parovi su tijekom tog vremena postali i bliski prijatelji.

Kažu kako je posljednjih šest mjeseci Ana postajala sve čudnija i počela se rješavati imovine. Stan u kojem su živjele Silve i automobil prodan je samo dva dana prije nego što je nestala. Novac je isplaćen u gotovini.

Foto: Instagram

- Nešto se dogodilo između njih prije 6 mjeseci. Briane gdje je Ana, zašto šutiš?! - pitaju se Silve.

Silve kažu kako im je 2. siječnja Brian Walshe poslao poruku s novogodišnjom čestitkom.

- Sretna nova godina, isprike na kašnjenju izgubio sam telefon. Sin mi ga je maloprije pronašao - napisao je Brian u poruci.

TKO JE BRIAN WALSHE?

Američki mediji pišu kako je Brian odrastao u bogatoj obitelji u Massachusettsu. Sin je jedinac, majka mu je živjela povučenim životom, a otac mu je bio poznati neurokirurg u Bostonu koji je ''volio partijati''.

Brianov psihijatar dr. Tittmann kazao je za američke medije kako se Brian osjećao ''nevoljeno i zanemareno od strane svojih roditelja koji su ga iskorištavali kao pijuna u svom braku''.

Foto: Facebook

Brian je 2021. pred sudom u Bostonu priznao krivnju za prevaru kupca iz Los Angelesa, kojem je prodao dvije lažne slike Andyja Warhola za 80.000 dolara. Od tada se nalazi u nekoj vrsti kućnog pritvora.

Ana je tom prigodom pisala sucu.

- Brian je duboko pogođen djetinjstvom i odnosom s roditeljima. Naučen je lagati i skrivati ​​se. Govorili su mu da je gubitnik, da ga roditelji nisu trebali imati, da nema šanse napraviti nešto od sebe u životu i da je izgubljen slučaj - pisala je Ana tada.

Ana i njena svekrva nisu bile u dobrim odnosima, a Brianova majka kao razlog je navodila ''kulturološke razlike".

ANIN DJED I TITO

Srpkinja koja je za novu godinu nestala u Americi, Ana Walshe, unuka je generala armije Nikole Ljubičića, otkrili su beogradski mediji prije nekoliko dana.

Ljubičić nije bilo tko: on je jedan od samo dva ministra obrane koja je Josip Broz Tito imenovao za svoje 35-godišnje vladavine Jugoslavijom (drugi je bio Ivan Gošnjak, njegov vjenčani kum) a nakon vojne karijere preuzeo je vodstvo Socijalističke Republike Srbije, da bi potom prešao u savez predsjedništvo. Uz Ivana Stambolića, bio je jedan od režisera Miloševićeva uspona na vlast…

Jovanka Broz obično nije koristila prostački rječnik – osim kad je govorila o Stani Dolancu i Nikoli Ljubičiću. Njih je proglasila vladarima Jugoslavije, pa je njima pripisala i razvod s Titom. Opisivala ih je kao „vucibatine“.

Najčitaniji članci