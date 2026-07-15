ANKETA Danas saborski raspust. Došlo ih je osam! Zaslužuju li toliko godišnjeg odmora?

Posljednji je dan škole. Učenici su mislima već na moru, učitelji uzalud pokušavaju održati još jedan sat, a klupe zjape prazne. Samo što se ova škola nalazi u Hrvatskom saboru, učenici imaju zastupničke plaće, a ljetni raspust traje sve do sredine rujna.

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Zaslužuju li saborski zastupnici ljetnu stanku od 15. srpnja do 15. rujna? DA 15 glas/ova

NE 251 glas/ova

Hrvatski sabor u srijedu, 15. srpnja, završava redovito proljetno zasjedanje. Posljednji radni dan nije, međutim, počeo velikim oproštajem, punom sabornicom ni osjećajem da zastupnici žele iskoristiti baš svaku minutu prije odlaska na stanku.

Zagreb: Sabor o skidanju imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti osumnjičenom za obiteljsko nasilje. U sabornici samo 8 zastupnika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naprotiv, uz predsjedavajućeg Željka Reinera, na početku sjednice u sabornici je bilo još samo sedam zastupnika. Prizor je više podsjećao na dopunsku nastavu usred kolovoza nego na završnicu rada najvišeg predstavničkog tijela građana.

Ozbiljna tema pred gotovo praznim klupama

Tema kojom je Sabor otvorio posljednji dan zasjedanja bila je, za razliku od prizora u sabornici, izrazito ozbiljna. Zastupnici su raspravljali o izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva i zahtjevu da se SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti skine zastupnički imunitet.

Zagreb: Sabor o skidanju imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti osumnjičenom za obiteljsko nasilje. U sabornici samo 8 zastupnika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Povjerenstvo je prethodno jednoglasno odobrilo pokretanje kaznenog postupka zbog osnovane sumnje da je Piližota počinio kaznena djela nasilja u obitelji i povrede djetetova prava. Detalji slučaja nisu objavljeni radi zaštite žrtava i maloljetnog djeteta, a postupak će se voditi uz poštovanje pretpostavke nedužnosti.

Sabor je službeno najavio da će 10. sjednicu 15. srpnja nastaviti upravo raspravom o izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva, nakon čega je predviđeno glasovanje o ranije raspravljenim točkama.

Zagreb: Sabor o skidanju imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti osumnjičenom za obiteljsko nasilje. U sabornici samo 8 zastupnika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

No, dok je tema zahtijevala ozbiljnost i odgovornost, broj prisutnih zastupnika ponovno je otvorio staro pitanje: gdje su svi?

Možda su bili na sjednicama odbora. Možda su proučavali materijale u svojim uredima. Možda su obavljali druge zastupničke poslove...

Povratak u klupe tek 15. rujna

Redovito zasjedanje Hrvatskog sabora završava 15. srpnja, a jesensko počinje 15. rujna. Ustav propisuje da Sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca.

To znači da će zastupničke klupe ponovno biti službeno otvorene za redovitu nastavu za puna dva mjeseca.

Naravno, ljetna stanka nije formalno isto što i dvomjesečni godišnji odmor. Zastupnici i tijekom tog razdoblja mogu obavljati stranačke, odborske i terenske poslove, primati građane te pripremati zakonske prijedloge. Sabor se, pojavi li se potreba, može sazvati i na izvanredno zasjedanje.

*uz korištenje AI-ja