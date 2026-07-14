Zastupnici uskoro odlaze na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.
IZDRŽITE JOŠ MALO! Saborski zastupnici uskoro na odmorima. Slobodni su sve do 15. rujna...
Hrvatski sabor u srijedu će glasovati o DP-ovoj Rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH, Strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH do 2035., te o nizu prijedloga zakona među kojima su oni o prekršajnom zakonu i o potrošačkim kreditima te time završiti redovno proljetno zasjedanje.
Rezolucijom o osnaživanju Hrvata u BiH osuđuje se otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH te drugim tijelima i, uz ostalo, daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. U prijedlogu Rezolucije, koja ima devet točaka, DP predlaže Saboru da pozove Vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike.
U njoj se ocjenjuje da hrvatski narod u BiH u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima ne ostvaruju u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost, niti se može smatrati ravnopravnim s ostala dva konstitutivna naroda "što to pitanje čini predmetom legitimnoga interesa Republike Hrvatske".
Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH do 2035. planira se aktivirati 60 posto svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela te povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom s pet na 7,5 milijuna eura godišnje.
Sabor će glasovati i o izmjenama Prekršajnog zakona koje su fokusirane na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. Od 1. srpnja 2027. bit će obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, a uvode se i veće maksimalne novčane kazne.
Parlament će glasovati i o predloženom Zakonu o potrošačkim kreditima kojim će sve informacije o kreditnom aranžmanu morat biti unaprijed jasno definirane i razumljive građanima koji ih imaju interesa koristiti.
Pred zastupnicima će se naći i više prijedloga imenovanja pa će tako, uz ostalo, glasovati o prijedlogu saborskog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove da se dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo ponovno imenuje za novi mandat.
Također, glasovati će i o prijedlogu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da se za predsjednika Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuje profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kristijan Kotarski. Za članove Vijeća predloženi su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman'' Gordan Akrap, inspektor elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Eduard Briški, odvjetnik i bivši član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjek, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, tajnik saborskog Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Mile Štefanac i nastavnik povijesti Mihael Puljić.
Nakon što odrade glasovanje, zastupnici odlaze na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.
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