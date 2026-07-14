IZDRŽITE JOŠ MALO! Saborski zastupnici uskoro na odmorima. Slobodni su sve do 15. rujna...

Hrvatski sabor u srijedu će glasovati o DP-ovoj Rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH, Strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH do 2035., te o nizu prijedloga zakona među kojima su oni o prekršajnom zakonu i o potrošačkim kreditima te time završiti redovno proljetno zasjedanje.

Rezolucijom o osnaživanju Hrvata u BiH osuđuje se otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH te drugim tijelima i, uz ostalo, daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. U prijedlogu Rezolucije, koja ima devet točaka, DP predlaže Saboru da pozove Vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike.

U njoj se ocjenjuje da hrvatski narod u BiH u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima ne ostvaruju u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost, niti se može smatrati ravnopravnim s ostala dva konstitutivna naroda "što to pitanje čini predmetom legitimnoga interesa Republike Hrvatske".

Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH do 2035. planira se aktivirati 60 posto svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela te povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom s pet na 7,5 milijuna eura godišnje.

Sabor će glasovati i o izmjenama Prekršajnog zakona koje su fokusirane na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. Od 1. srpnja 2027. bit će obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, a uvode se i veće maksimalne novčane kazne.

Parlament će glasovati i o predloženom Zakonu o potrošačkim kreditima kojim će sve informacije o kreditnom aranžmanu morat biti unaprijed jasno definirane i razumljive građanima koji ih imaju interesa koristiti.

Pred zastupnicima će se naći i više prijedloga imenovanja pa će tako, uz ostalo, glasovati o prijedlogu saborskog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove da se dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo ponovno imenuje za novi mandat.

Također, glasovati će i o prijedlogu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da se za predsjednika Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuje profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kristijan Kotarski. Za članove Vijeća predloženi su prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman'' Gordan Akrap, inspektor elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Eduard Briški, odvjetnik i bivši član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjek, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, tajnik saborskog Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Mile Štefanac i nastavnik povijesti Mihael Puljić.

Nakon što odrade glasovanje, zastupnici odlaze na ljetni odmor koji po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.