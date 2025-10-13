Obavijesti

News

Komentari 8
VILI SE VRAĆA U BOLNICU

ANKETA Je li Plenković u pravu? Što je za vas teže: Operirati mozak ili voziti automobil?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Je li Plenković u pravu? Što je za vas teže: Operirati mozak ili voziti automobil?
Zagreb: Andrej Plenković obišao je gradilište Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto - odgovorio je Plenković na pitanje bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina

Premijer Andrej Plenković nakon današnje sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao je i povratak svog bivšeg ministra Vilija Beroša na novi/stari posao u Vinogradskoj, iako je protiv njega USKOK podigao optužnicu.

Pokretanje videa...

Plenković o Viliju Berošu 00:52
Plenković o Viliju Berošu | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell

- Sve je već rečeno, nemam što dodati. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga - kaže Plenković.

GODINAMA NIJE OPERIRAO Plenković o povratku Beroša na posao: 'Mislite da je zaboravio, jeste vi zaboravili voziti auto?'
Plenković o povratku Beroša na posao: 'Mislite da je zaboravio, jeste vi zaboravili voziti auto?'

Na upit je li mu sporno da se netko tko je optužen za krađu iz bolnice zaposli u toj bolnici kratko je odgovorio: "Pitajte ove koji su ga birali".

Odgovorio je i na pitanje novinarke bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina.

- Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto - odgovorio joj je Plenković, a novinarka je prokomentirala kako to nije ista stvar.

- Nije ista stvar? Dobro... - rekao je Plenković.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025