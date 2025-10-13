ANKETA Je li Plenković u pravu? Što je za vas teže: Operirati mozak ili voziti automobil?

Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto - odgovorio je Plenković na pitanje bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina
Premijer Andrej Plenković nakon današnje sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao je i povratak svog bivšeg ministra Vilija Beroša na novi/stari posao u Vinogradskoj, iako je protiv njega USKOK podigao optužnicu.
Pokretanje videa...
- Sve je već rečeno, nemam što dodati. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga - kaže Plenković.
Na upit je li mu sporno da se netko tko je optužen za krađu iz bolnice zaposli u toj bolnici kratko je odgovorio: "Pitajte ove koji su ga birali".
Odgovorio je i na pitanje novinarke bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina.
- Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto - odgovorio joj je Plenković, a novinarka je prokomentirala kako to nije ista stvar.
- Nije ista stvar? Dobro... - rekao je Plenković.
