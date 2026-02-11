ANKETA Jeste li za zabranu prodaje alkohola iza 20 sati?

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u srijedu da će se pred Vladom uskoro naći izmjene Zakona o trgovini i Zakona o obrtu, među ostalim s prijedlozima da lokalna samouprava može odlučivati hoće li trgovine prodavati alkohol od 20 sati do šest ujutro, dok će obrtnici moći nastaviti raditi i nakon što odu u mirovinu.

Najavljujući izmjene i dopune Zakona o trgovini, Šušnjar je rekao da će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da na svojim područjima, ukoliko za to ima potrebe, mogu regulirati radno vrijeme tj. prodaju alkoholnih pića u rasponu od 20 sati navečer do šest sati ujutro.

- To je prvenstveno radi zdravlja naših građana, osobito djece i mladih, očuvanja javnog reda i mira i zaštite okoliša i kulturne baštine - rekao je ministar. Dodao je da se ta odluka spušta na razinu lokalnih samouprava budući da one najbolje poznaju potrebe svojih građana. Smatra da će se na taj način omogućiti i efikasnije upravljanje turističkim destinacijama.