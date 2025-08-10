Anketa: Nijemci žele neovisnu palestinsku državu

Većina ljudi u Njemačkoj podržava priznanje palestinske države, prema novoj anketi, potez koji savezna vlada trenutno odbacuje.

U anketi Instituta Forsa za časopis za vanjsku politiku Internationale Politik, 54 posto ispitanika odgovorilo je s "Da" na pitanje: "Treba li Njemačka sada priznati Palestinu kao državu?"

Trideset i jedan posto protivi se toj ideji.

Anketa je provedena na 1001 osobi u Njemačkoj krajem srpnja.

Podrška je nešto veća u istočnoj Njemačkoj (59 posto) nego u zapadnoj (53 posto). Također je posebno visoka među onima u dobi od 18 do 29 godina (60 posto) i među osobama starijim od 60 godina (58 posto).

Među pristašama stranke Ljevica, 85% ispitanika je za priznanje. Podrška je također visoka među biračima Zelenih (66%) i Socijaldemokrata (52%).

Podrška je niža među pristašama konzervativnog saveza CDU/CSU (48%) i krajnje desne Alternative za Njemačku (45%).

Njemačka vlada tvrdi da podržava rješenje dviju država u kojem Izraelci i Palestinci žive mirno jedni pored drugih. Međutim, priznanje Palestine vidi kao posljednji korak na kraju mirovnog procesa postignutog pregovorima.

Gotovo 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. S obzirom na tekuće izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze, u kojima su ubijeni deseci tisuća ljudi, još se zemalja priprema slijediti taj primjer.

Predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Francuska priznati Palestinu u rujnu.

Kanada i Velika Britanija također su obećale priznanje, uz određene uvjete.