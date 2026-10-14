ANKETA Slažete li se s kaznama za roditelje koji djeci omoguće vožnju električnim romobilima?

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je u srijedu paket izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji uključuje povećanje niza novčanih kazni, među ostalim i za prekršaje povezane s električnim romobilima i ilegalnim utrkama.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Davor Božinović o električnim romobilima | Video: 24sata/pixsell

Za upravljanje romobilom jačim od dopuštenog predviđene su kazne od 1000 do 3000 eura, dok se kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje povećavaju na 100 eura. Najviše kazne do 3000 eura predviđene su za roditelje ili skrbnike koji djeci omoguće upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima prije nego što za to steknu pravo, odnosno prije nego navrše 14 godina.

"Električni romobili postali su dio svakodnevnog života, osobito djece i mladih. Ali romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Roditeljska odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona upravo tada počinje", rekao je Božinović.

Romobili se neće registrirati, samo označiti, a oznaku može vidjeti policajac kad ga zaustavi.

- Broj ozljeda djece zbog padova s električnih romobila u 2025. godini porastao je za čak 285 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a još skupljamo podatke za 2026. do kraja godine. No, najveća sezona ozljeda djece radi padova s romobila je na proljeće i ljeto i kad gledamo ove podatke ni u 2026. nema značajnijeg poboljšanja, imali smo gotovo isti broj ozljeda kao i 2025. kad nam je skočio broj ozljeda za skoro 300 posto - rekao je na početku razgovora za 24sata doc. dr. sc. Miroslav Gjurašin dr. med. spec. neurokirurgije te voditelj Referentnog centra za traumatizam dječje dobi iz Klinike za dječje bolesti.