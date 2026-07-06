ANKETA Što mislite o ugradnji razdjelnika? Dajte svoj glas...

U listopadu prošle godine na snagu je stupio novi Zakon o tržištu toplinske energije koji je predvidio obveznu ugradnju razdjelnika topline u sve hrvatske stanove i kuće spojene na toplanu, odnosno na zajednički sustav grijanja. Kao krajnji rok zakonodavac je odredio 1. siječnja 2027. godine, što znači da vlasnici stanova imaju nekih šest mjeseci za ugradnju uređaja.

Međutim, Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova, kao podzakonski akt koji regulira ovaj zakon, predvidio je i tzv. naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja odnosno penalizaciju za sve krajnje kupce toplinske energije koji razdjelnike ne ugrade. Minimalna naknada iznosi 50 centi po kvadratnom metru. Konkretni članak koji definira naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja stupa na snagu 1. rujna 2026. godine.

- Vlada novim zakonom prisiljava građane na dodatan trošak, ugradnju razdjelnika, a to nije nikakva "mjera energetske učinkovitosti", nego dodatan namet. Država godinama forsira uređaje koji ni sami stručnjaci ne smatraju pravim mjeračima potrošnje topline, a sad ih dodatno ucjenjuje astronomskim kaznama ako ih ne ugrade. I to u trenu kad je svima dosta poskupljenja, režija i nameta - piše u svojem komentaru za 24sata Martina Pauček Šljivak.