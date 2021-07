Cijela hrvatska obala od jučer je na koronakarti ECDC-a u narančastoj boji. Epidemiolog Bernard Kaić tvrdi kako se velik broj ljudi zarazio na 'feštama', utakmicama, noćnim klubovima...

Istaknuo je da se ništa bitno neće promijeniti dok smo naranačasti, ali ako odemo u crveno, zemlje će svojim građanima preporučiti da ne idu u Hrvatsku, piše Index.

- Imamo dojave da izvozimo koronu, da se kod nas održavaju silna druženja bez mjera. Čujem kako se u nekim turističkim mjestima slabo pazi na mjere, ljudi ne nose maske kada idu u dućan. Isto se odnosi i na turiste. Jedino rješenje je smjesta prekinuti sve partije, noćne klubove i ostala događanja na obali za koje, to dobro znamo još od prošlog ljeta, se vidjelo da su superširiteljski događaji i da su ubrzali kraj turističke sezone. Jer na takvim mjestima ne postoje nikakve epidemiološke mjere i tu ne pomažu negativni brisevi - ističe Kaić.

Osim u Dalmaciji, korona se 'probila' i u Koprivnicu gdje su se na jednoj svadbi zarazili svatovi. Kako neslužbeno doznajemo, par dana prije svadbe virus je bio prisutan na djevojačkoj i momačkoj večeri, pa je navodno, čak pronađena i rezervna kuma.

Kako nam priča sugovornica iz mjesta, koja je htjela ostati anonimna, jer je ipak Peteranec malo naselje i svako svakog poznaje, nisu se baš pridržavali epidemioloških mjera. U početku su se donekle i poštovale, ali kad se popije ljudi zaboravljaju na mjere.

- Znate kako to već ide. Na svadbama se često dešava da netko popije i iz tuđe čaše, pa je toga bilo i na ovoj. O brojkama ne mogu govoriti, jer službenih informacija nema – pojasnio nam je sugovornik iz Peteranca.

- Trebamo se svi prihvatiti posla, oni koji organiziraju događanja, putovanja, dolazak turista, pa i ostali koji trebaju dati svoj minimum, a to je cijepiti se - poručila je zamjenica ravnatelja HZJZ Ivana Pavić Šimetin.

Trend porasta incidencije u županijama jadranske obale treba smanjiti i usporiti, jer se može dogoditi da iz narančastog Hrvatska postane crvena.

- To crveno sigurno donosi puno teže uvjete za povratak stranaca iz Hrvatske u njihove matične zemlje. A to dovodi do stanje koje je bilo i prošle godine - naglasila je Pavić Šimetin u emisiji HRT-a.