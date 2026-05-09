Obavijesti

News

Komentari 0
'PRIORITET ZDRAVSTVO'

Ante Bilić novi šef SDP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ante Bilić novi šef SDP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Trogir: Konvencija SDP-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gradonačelnik Trogira jednoglasno je izabran za predsjednika županijskog SDP-a te poručio da će mu prioritet biti rješavanje konkretnih problema građana, od zdravstva i školstva do javnog prijevoza

Ante Bilić, aktualni gradonačelnik Trogira, izabran je u subotu za novog predsjednika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) na Izbornoj konvenciji održanoj u Trogiru, a po izboru je izjavio da se neće baviti ideologijama iz prošlosti nego rješavanjem problema građana. "Kao predsjednik županijskog SDP-a zauzet ću se za rješavanje konkretnih poteškoća s kojim se suočavaju građani i neću se baviti ideologijama iz prošlosti," rekao je Bilić za Hinu. Naglasio je da će mu prioritet biti rješavanja poteškoća u zdravstvu kako bi građani imali dostupnije usluge u zdravstvenim ustanovama. Ocijenio je da školstvo nije dobro organizirano te će se zauzimati za njegovo poboljšanje. Po Bilićevim riječima, nužno je poboljšati javni prijevoz u Dalmatinskoj Zagori.

'NOVA PRILIKA U RIJECI' Šef SDP-a napao Plenkovića: 'Inflacija ima ime i prezime...'
Šef SDP-a napao Plenkovića: 'Inflacija ima ime i prezime...'

"Želimo biti moderna europska regija koja će razvijati male start-upove, male obrte i malo poduzetništvo. Želimo imati sigurnost i stabilnost, da ne ovisimo o sezoni i o tome je li cijena nafte skočila deset dolara ili nije", rekao je novoizabrani predsjednik Splitsko-dalmatinskog SDP-a.

Ante Bilić na toj je dužnosti naslijedio Ranka Ostojića. Bilić je bio jedini kandidat za predsjednika splitsko-dalmatinskog SDP-a, nazočnih 120 izaslanika jednoglasno mu je dalo potporu.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Marković preuzeo varaždinski SDP: Bit ćemo brana lošem vođenju države i županije
Marković preuzeo varaždinski SDP: Bit ćemo brana lošem vođenju države i županije

Za dopredsjednike SDP-a SDŽ izabrani su gradonačelnica Supetra Ivana Marković i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026