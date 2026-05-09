VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Marković preuzeo varaždinski SDP: Bit ćemo brana lošem vođenju države i županije

Novi predsjednik županijskog SDP-a poručio je da želi konsolidirati stranku i prekinuti, kako tvrdi, političku korupciju, dok je Neven Bosilj najavio pobjedu SDP-a na idućim izborima

Zamjenik varaždinskog gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković u subotu je izabran za novog predsjednika SDP-a Varaždinske županije, a s izborne je konvencije poručio da će SDP "biti brana" lošem načinu vođenja države i Županije. Marković je istaknuo da želi otvoriti novo poglavlje rada stranke, s naglaskom na veću prisutnost na terenu, neposredan rad s građanima, iskrenost i jasnu politiku bez kompromisa. „To je politika koja je okrenuta građanima, našim žiteljima, prije svega Varaždina, a sada će biti i Varaždinske županije”, rekao je te dodao da je  SDP poznat kao urbana stranka te da stoga imaju problema u manjim sredinama.

Marković: HDZ "podjarmljuje" svaku instituciju, želimo prekinuti političku korupciju

„To je jedna strana medalje, a druga strana je da HDZ kupuje sve što se može kupiti i kroz udruge, i kroz druge saveze. Vidite kako danas funkcioniraju, primjerice, sportski savezi i taj način političke korupcije koji se dešava želimo prekinuti. Netko mora stati na kraj takvom, lošem načinu vođenja Županije i države”, istaknuo je Marković.

Ocijenio je da se "institucije sve više podjarmljuju, porobljavaju", a SDP želi voditi Županiju kao što vodi Grad Varaždin - potpuno transparentno, gdje se sve zna što se dešava, gdje se u svakom trenutku može dobiti svaka informacija. "Tako će biti i u Županiji, i u svakom gradu i općini", kazao je.

Poručio je da će u narednom razdoblju pokušati konsolidirati stranku i nakon toga "povesti u bitku" za Varaždinsku županiju, bez obzira na to hoće li izbori biti izvanredni ili redovni.

„Praktično smo ostali, rekao bih nažalost, kao duo-pol. HDZ je okupio pod svoje okrilje, neću reći na koji način je to napravio, ali vidimo s primjerima Dubravka Bilića u Ludbregu, s Boškom Ban u Međimurju. Vidimo na koji način to funkcionira i ne želimo da tako funkcionira”, poručio je Marković.

Bosilj: SDP će na slijedećim izborima ostvariti najbolji rezultat u Varaždinskoj županiji

Pozvao je građane da izađu na izbore i izaberu one koji im pružaju 'drugu opciju vođenja Županije i države', naglasivši da je upravo SDP ta druga opcija.

Podršku novom predsjedniku županijskog SDP-a dao je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.

"Ono što smo napravili u Gradu i što smo po pravdi i poštenju trebali napraviti i u Županiji, to ćemo napraviti tek na sljedećim izborima, ali izvukli smo pouke iz svega toga. Sada znamo da moramo imati promatrače na zaista svim biračkim mjestima i tako ćemo promijeniti vlast u županiji", rekao je Bosilj.

Treća izborna jedinica, dodao je, na sljedećim parlamentarnim izborima bit će ona jedinica u kojoj će SDP ostvariti najbolji rezultat.

