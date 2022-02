O ratu u Ukrajini za Večernji list govorio je bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Tvrdi kako su Ukrajinci bolje pripremljeni sada nego što su bili prva dva dana.

- Mi u principu nemamo dovoljno informacija ni sa jedne ni sa druge strane. Ne znamo koliko je ruska vojska napredovala, što su napravili na istočnom frontu. Malo informacija imamo i sa ukrajinske stranke, tu i tamo neki video se pusti kako su uništili neki tenk ili kamion s par vojnika - kazao je i dodao da mu se čini da je ukrajinska vojska prevladala prvotni šok.

- Vidimo da imaju velike žrtve, da to nije lako. Sve, po meni, ovisi o motivaciji ruskih i ukrajinskih vojnika. Motiv ukrajinskih vojnika mora biti veći, ljudi brane vlastitu zemlju, domove i obitelji. Čini mi se da je Kijev primarni cilj, uloviti ili eliminirati vodstvo, zauzeti ključne institucije. Vidjeli smo da pokušavaju elektranu zauzeti o kojoj ovise energija i struja. Na taj način, recimo, blokirati Kijev, isključiti vodu i struji te prisiliti političko vodstvo na pregovore ili na kapitulaciju. Ukrajinski motiv, čini mi se, jača sve više i više. Pitanje je koliko imaju mogućnosti obrane - navodi dodajući kako im je potrebno poslati više sredstava - kaže za Večernji list.

Komentirao je i Putinove prijetnje zemljama koje se umiješaju.

- Ne vjerujem da bi se Putin usudio baciti nuklearnu bombu, recimo na Nizozemsku i da će napasti. To su neobične prijetnje. Zaprijetili su i Švedskoj i Finskoj, to može biti motiv da se što prije uključe u NATO, da bi imali kakvu-takvu sigurnost - naveo je.

- Ako Putin ovo ne završi u roku od 20 dana, to može biti i početak njegovog kraja. Svaki dan će žrtve biti sve veće, pritisak javnosti bit će sve veći. Slijede te sankcije koje će pokušati uzdrmati ekonomiju i gospodarstvo - govori Kotromanović i dodaje da nitko nije vjerovao u invaziju, a postojale su sve indicije za to. Kaže i da je to poruka svima nama.

