Ante Nobilo o odgodi suđenja ministrima: 'Kao u SAD-u, nama treba kontinuirano suđenje'

Odvjetnik Anto Nobilo, branitelj bivšeg potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, ocijenio je, nakon odgode početka suđenja četvorici bivših ministara i županjskom gradonačelniku da u hrvatsko pravosuđe, radi efikasnosti, treba uvesti kontinuirano suđenje.

Zbog nedolaska bivšeg ministra Tomislava Tolušića, koji se ispričao bolešću, u petak je na Županijskom sudu u Zagrebu odgođen početak suđenja zbog nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem. U aferi "Po babi i stričevima" Uskok uz Tolušića i Miloševića tereti Darka Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, Josipa Aladrovića te gradonačelnika Županje Damir Juzbašić.

"Kada počne suđenje ono traje svaki radni dan do završetka postupka. Kada bi mi u suđenjima od posebnog interesa javnosti uveli kontinuirano suđenje, ono bi bilo brže i daleko kvalitetnije. Međutim, uvjet bi bio da su svi sudionici postupka dobro pripremljeni za raspravu", kazao je Nobilo.

Prema Nobilovim procjenama, kontinuirano suđenje od podizanja optužnice do izricanja pravomoćnosti presude trajalo bi do tri godine. Odgodu početka suđenja komentirala je i Višnja Drenski Lasan, braniteljica prvookrivljenog Darka Horvata, ocijenivši da je potvrda o bolesti okrivljenog Tomislava Tolušića došla "prilično kasno" te da nije bilo vremena da se raspravi ranije odgodi.

Drenski Lasan: U Horvatovom interesu je da suđenje čim prije počne

Istaknula je da je njezinom branjeniku u interesu da suđenje čim prije počne te da se Horvat i nadalje ne osjeća krivim za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali nije željela otkriti taktiku obrane. Nadodala je da će obrana inzistirati na ispitivanju u svojstvu svjedoka onih okrivljenika koji su ranije postigli sporazumnu presudu s Uskokom, nakon priznanja krivnje.

Tolušić je zahtjev za odgodom ročišta sudu dostavio u četvrtak poslijepodne, a sutkinja Ana Kovačević kazala je da će njegovu dokumentaciju proslijediti sudskom vještaku kako bi utvrdio je li traženje odgode bilo opravdano.

Ako se utvrdi da nije, trošak rasprave podmirit će Tolušić, kazala je sutkinja, ističući da je Tolušić mogao i ranije poslati zahtjev za odgodom, kako okrivljenici koji nisu iz Zagreba ne bi trebali putovati na sud.

Uskokova optužnica za aferu „Po babi i po stričevima“ tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčani potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Sva petorica optuženika poriču počinjenje kaznenih djela koja im se stavljaju na teret.

Optužnica je potvrđena nakon što je Visoki kazneni sud (VKS) prošlog studenog odbio žalbe četvorice bivših ministara, kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanjem svih dokaza u postupku koji se na zagrebačkom Županijskom sudu vodi zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Time je odluka da su dokazi zakoniti postala pravomoćna te se na nju više nije bilo moguće žaliti.

Horvat jedini bio u istražnom zatvoru

O osnovanosti optužnice protiv bivših ministara i gradonačelnika Županje optužno vijeće počelo je raspravljati nakon što je postupak protiv njih razdvojen od postupka protiv ostalih okrivljenika koji su u prosincu 2022. priznali krivnju i nagodili se s tužiteljstvom.

Riječ je o Ani Mandac, nekadašnjoj Horvatovoj pomoćnici, osuđenoj na 11 mjeseci zatvora što joj je zamijenjeno radom za opće dobro, bivšoj ravnateljici uprave za potpomognuta područja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Katici Mišković, uvjetno osuđenoj na devet mjeseci zatvora uz dvogodišnji rok kušnje te bivšem državnom tajniku Velimiru Žunecu osuđenom na uvjetnih 10 mjeseci uz tri godine kušnje.

Njih troje teretilo se za sređivanje dodjele financijskih potpora tvrtkama koje za to nisu ispunjavale kriterije.

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s pomoćnicom Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Istraga protiv Aladrovića proizašla iz Horvatovog slučaja

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret. Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage Horvat je uhićen kao prvi ministar na dužnosti. Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova, a razriješeni su krajem travnja pretprošle godine.

Horvat je uhićen nakon što je njegova bivša pomoćnica Mandac, ranije osumnjičena u aferi Vjetroelektrane, na Uskoku posvjedočila da su se sporni poticaji dodjeljivani "po babi i stričevima".

Kazala je navodno i da su ih stručne službe upozorile da je dodjela novca mimo kriterija protivna zakonu. Horvat, međutim, tvrdi da je samo potpisivao dokumente koje mu je donosila Mandac.

Početkom listopada 2023. Mandac je u aferi Vjetroelektrane sporazumno osuđena na 10 mjeseci uvjetnog zatvora, uz rok kušnje od tri godine, nakon što je priznala krivnju za namještanje potpora prijateljima bivše državne tajnice i kninske gradonačelnice Josipe Rimac.