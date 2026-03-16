Obavijesti

News

Komentari 1
NA SASTANKU MINISTARA

Ante Šušnjar: Mađari moraju odlučiti kojem svijetu pripadaju

Piše HINA
Čitanje članka: 1 min
Ante Šušnjar: Mađari moraju odlučiti kojem svijetu pripadaju
Potpisivanje Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva 3. maj 1905 Rijeka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jedina intencija koju Mađarska ima jest osigurati daljnju opskrbu jeftinom ruskom naftom i ona se mora odlučiti kamo pripada, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar

Šušnjar je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara energetike država članica EU-a, a u okviru toga sastanka održan je sastanak trilaterale na kojem su sudjelovali Hrvatska, Mađarska i Slovačke te povjerenik za energiju Dan Jorgensen.  “Postalo je svima jasno da je jedina intencija koju Mađari imaju osigurati opskrbu jeftinom ruskom naftom. Mađari se moraju odlučiti kojem svijetu pripadaju, zapadnom koji osuđuje rusku agresiju ili nastaviti kupovati rusku naftu”, rekao je Šušnjar.  

Rekao je da je na sastanku upoznao sudionike o kapacitetima Jadranskog naftovoda (Janaf) i s međunarodnom ekspertizom koja je potvrdila konkurentnost cijena Janafa.  

“Komisija je vrlo snažno stala iza ovih činjenica koje smo dostavili i jednostavno više nije pitanje ima li Janaf dovoljno kapaciteta i je li cjenovno konkurentan”, rekao je ministar, dodajući da je Komisija potvrdila da se sve države članice, kao što su se odrekle ruskog plina, moraju odreći i jeftine ruske nafte do 2027.  

Na pritužbe Mađarske da ne želi ovisiti samo o jednom dobavnom pravcu, onom preko Janafa, i da stoga želi da se može nastaviti opskrbljivati i preko naftovoda Družba, Šušnjar je rekao da ona nije jedina zemlja koja ima samo jedan dobavni pravac.  

CITIRAO I THOMPSONA Šušnjar: 'Imamo spreman niz mjera za zaštitu građana ako dođe do eksplozije cijena...'
Šušnjar: 'Imamo spreman niz mjera za zaštitu građana ako dođe do eksplozije cijena...'

“Imate Srbiju, koja nije država članica, ali ima pouzdano opskrbu putem Janafa uz uvjete koji se moraju ispuniti u skladu s međunarodnim sankcijama. Imate Češku, državu članicu koja je 100 posto bila ovisna o ruskoj nafti, koje se odrekla te danas se neruskom naftom opskrbljuje preko jednog dobavnog pravca bez ikakvih problema”, rekao je Šušnjar.  

Rekao je da  situacija s blokiranim Hormuškim tjesnacem zasad nije ugrozila opskrbu naftom, ali je došlo do poremećaja na globalnom tržištu što je uzrokovalo povećanje cijena.  

NAKON IZVANREDNE SJEDNICE VIDEO Šušnjar o ograničenju cijena goriva: Država se odrekla dijela trošarina za balans cijena
VIDEO Šušnjar o ograničenju cijena goriva: Država se odrekla dijela trošarina za balans cijena

“Međutim, sigurnost opskrbe, pogotovo u Hrvatskoj, nije došla u pitanje ni u jednom trenutku. Hrvatska vlada je pokazala da se zna nositi s ovakvim situacijama i danas su me mnogi ministri pitali o načinu na koji smo reagirali jer su vidjeli da je naša reakcija bila promptna i dobro izbalansirana”, rekao je Šušnjar.  

Dodao je da postoje još neki alati kojima se može reagirati, ali da ovakva situacija ne može trajati unedogled.  

“Mi imamo alate na raspolaganju i primijenit ćemo ih u slučaju potrebe, ali ako ovo potraje svi ćemo imati više cijene nafte na svjetskom tržištu”, rekao je ministar dodajući kako se nada da će se sukob na Bliskom istoku uskoro završiti i da će se time normalizirati cijene na tržištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok
IZ MINUTE U MINUTU

Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026