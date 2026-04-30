INVESTICIJE U ENERGETICI

Ante Šušnjar: 'Naša ponuda za otkup dionica INA-e je na stolu'

Piše Julia Očić,
Zagreb: Izjave ministara nakon sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima i rješavanju svih otvorenih pitanja, rekao je ministar Šušnjar tijekom svojeg gostovanja u Dnevniku HTV-a

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u razgovoru za Dnevnik HTV-a komentirao je odnose s mađarskom kompanijom, razvoj nuklearne energije, plinsku interkonekciju te velike investicije u energetici. Istaknuo je kako Vlada već poduzima konkretne korake kako bi omogućila razvoj nuklearne energije u Hrvatskoj te dodao da je konačni prijedlog zakona već upućen u Hrvatski sabor i da slijedi izrada akcijskog plana i programa razvoja nuklearne energije u civilne svrhe.

Govoreći o konkretnim modelima, istaknuo je kako zagovara kombinirani pristup.

- Struka će reći jesu li to konvencionalni reaktori ili mali modularni reaktori, ali ja mislim da bi kombinacija jednog i drugog bila najbolja opcija za Republiku Hrvatsku - rekao je ministar Šušnjar.

Osvrnuo se i na sporazum o južnoj plinskoj interkonekciji s Bosnom i Hercegovinom, istaknuvši kako će najveće koristi od projekta imati upravo susjedna država.

- Najveće koristi imat će bosanskohercegovački građani i gospodarstvo. Mi imamo razvijene transportne kapacitete prema mnogim državama u okruženju i dodatno ih unaprjeđujemo, ali diverzifikacija koju bi Bosna i Hercegovina dobila najviše doprinosi njima.

Pritom je naglasio da je prioritet Hrvatske zaštita vlastitih interesa i kompanija koje su u njezinom vlasništvu, poput kompanije Plinacro.

U razgovoru se dotaknuo i projekta Pantheon, odnosno moguće izgradnje podatkovnog centra u Topuskom vrijednog oko 50 milijardi eura:

- To je pokazatelj da se Republika Hrvatska značajno podigla na karti kao zemlja za investicije. To ne dokazuje samo ovaj projekt, nego i niz drugih stranih ulaganja koja se događaju posljednjih nekoliko godina. Razvijanje takvih industrija u našem je interesu, ali moramo imati jasne pretpostavke. To je komplementarno s našom industrijskom strategijom koja bi trebala biti objavljena kroz mjesec dana. Svaka nova investicija je važna. Pružamo svu potporu koju možemo, kako bismo privukli što više ulaganja i unaprijedili standard građana i gospodarstva.

Također je istaknuo kako postoji realna mogućnost da se spor s MOL-om riješi nagodbom prije nego što se iscrpe svi pravni mehanizmi.

- Mi koristimo sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju, postoje još određene. Međutim, moram reći da u zadnje vrijeme imamo vrlo konstruktivne razgovore s MOL-om oko rješavanja ovog otvorenog pitanja. Nadam se da ćemo i prije iskorištenja svih pravnih mogućnosti naći zajednički jezik s MOL-om i to riješiti na miran način, određenom nagodbom. Kako stvari sada stoje i kako razgovori idu, ja vjerujem u to, jer su dosta konstruktivni i složili smo se oko dosta stvari - rekao je Šušnjar, naglasivši pritom kako je riječ o složenim pitanjima koja zahtijevaju vrijeme i intenzivne pregovore.

Po pitanju odnosa s Mađarskom, naglasio je kako nakon promjene vlasti u susjednoj zemlji očekuje i poboljšanje odnosa, čime bi se dodatno moglo olakšati rješavanje otvorenih pitanja, a na kraju razgovora osvrnuo se i na moguć otkup dionica INA-e.

- Naša ponuda za otkup dionica INA-e je na stolu, međutim ona mora biti po komercijalnim uvjetima. Mi moramo odgovorno raspolagati sredstvima naših građana,. Jedna slična transakcija događa se u Srbiji i to su otprilike pariteti o kojima možemo razgovarati. To su vrlo slične kompanije i tržišta, dok ono što je dosad bilo na stolu nije bilo prihvatljivo. Ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima i rješavanju svih otvorenih pitanja - zaključio je Šušnjar.

