Anušić: '70 posto mladih odlučit će se na vojno osposobljavanje'

Odaziv ročnika na liječnički pregled za temeljno vojno osposobljavanje je 95 posto, a prolaznost na 90-ak posto, izjavio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te najavio da vojna obuka kreće 9. ožujka kada će prvi ročnici ući vojarne u Kninu, Slunju i Požegi.

"Ovih dana će biti upućeni pozivi kandidatima budućeg temeljnog vojnog osposobljavanja i do kraja mjeseca će se sve definirati, znat ćemo broj onih koji će se pozvati na priziv savjesti, koji će tražiti drugi model služenja domovini i 9. ožujka će oni koji se odluče za vojnu obuku ući u vojarne i započinjemo s temeljnom vojnom obukom", kazao je Anušić nakon ispraćaja osmog kontingenta Oružanih snaga RH u Mađarsku.

Do sad aje odaziv na liječnički pregled 95 posto, a prolaznost na nekih 90-ak posto, dodao je ministar upitan o provođenju liječničkih pregleda ročnika koji su već dobili pozive za temeljno vojno osposobljavanje (TVO).

"To su očekivane brojke. Mi smo vršili određene ankete i naša su predviđanja da će se oko 70 posto mladića odlučiti za TVO, što je izuzetno velik postotak i što zadovoljava sve naše planove i projekcije koje smo si zadali kada smo započeli s projektom TVO-a", rekao je.

Anušić je naglasio kako su instruktori spremni za preuzeti mladiće i djevojke koje se jave dragovoljno na dvomjesečno odsluženje vojne obuke te početak TVO-a u sve tri vojarne - Slunj, Knin i Požega. Paralelno se radi na uređenju i proširenju kapaciteta u drugim vojarnama u ostatku Hrvatske - Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli, Benkovcu, dodao je.

"To znači da ćemo postepeno povećavati broj onih koji će odlaziti na TVO jer ova prva godina i prva generacija neće zaživjeti u punom broju jer će jedan velik broj automatski dobivati odgodu zbog školovanja i nekih drugih razloga. Onda će se polako puni kapacitet puniti za neke tri do četiri, maksimalno pet godina", istaknuo je.

Anušić o Piletiću: Napravio je velike pomake i konkretne stvari

Govoreći o odlasku ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, Anušić je poručio kako odlazi s napravljenim velikim pomacima i konkretnim stvarima iza sebe.

"Nažalost, politika melje svoje sudionike, to je i u ovom slučaju. Piletić iza sebe ostavlja konkretne stvari, napravio je jako velike pomake u razvoju Ministarstva i djelokruga tog Ministarstva. Nastavlja (Alen) Ružić za kojeg vjerujem da će biti odličan ministar, dolazi iz vrlo sličnog sektora, očekujem da će nastaviti raditi posao u Ministarstvu kako se očekuje od njega i kako je, na kraju krajeva, i ministar Piletić radio", ustvrdio je.

Naglasio je kako je resor socijale jako težak, vrlo kompliciran, problematičan i stresan te da nikome nije lako voditi ga.

"Nažalost, kada napravite puno stvari, a jednu ne uspijete napraviti ili omaškom ili ne napravite kako treba, ona se pripisuje kao primarna, a ne sve ono što ste do sad činili. Jako težak resor, treba imati razumijevanja za ministra Piletića i za novog ministra", rekao je Anušić koji, otkrio je, nije znao prije jučerašnje sjednice Predsjedništva HDZ-a da Piletić odlazi s funkcije ministra.

"To je odluka ministra Piletića koji je razgovarao o tome s onim s kime je trebao razgovarati, ali saznali smo onog trenutka kada je trebalo o tome donijeti odluku, na Predsjedništvu", poručio je.