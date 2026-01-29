Obavijesti

HEROJSKI ČINOVI

Anušić dao pohvale hrvatskim vojnicima za pružanje pomoći unesrećenima izvan službe

Pripadnici HV-a izvan službe pružili prvu pomoć unesrećenima u prometnim i hitnim situacijama

Ministar obrane Ivan Anušić u četvrtak je pripadnicima HV-a koji su pomogli građanima u hitnim situacijama dodijelio pohvale, rekavši da su svojim djelima pokazali kako se časno i humano ponašaju hrvatski vojnici i kad su izvan službe, izvijestio je MORH.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid sastali su se s pripadnicima Hrvatske vojske koji su se istaknuli u hitnim situacijama i zahvaljujući svojim znanjima stečenima u Hrvatskoj vojsci, pribranosti i brzoj reakciji pružili prvu pomoć civilima. Riječ je o desetniku Tomislavu Bošnjaku, vojnikinji Denisi Prohaska Vukoji, skupnici Ivi Jurić i pripadniku Zapovjedništva specijalnih snaga koji su pružili pomoć unesrećenim građanima.

"Obučeni ste da nepogrešivo reagirate u kriznim situacijama i svo četvero ste svojim brzim reakcijama i poznavanjem tehnika spašavanja života pomogli unesrećenima. Ponosni smo na vas i vi ste najbolje ogledalo Hrvatske vojske. I ročnici koji budu služili temeljno vojno osposobljavanje baš poput vas bit će obučeni da reagiraju u svim kriznim situacijama, da ostanu pribrani i pomognu kad su ljudski životi u pitanju“, naglasio je Anušić.

"Većina ljudi kada naiđe na dramatičnu situaciju ne zna kako pružiti pomoć, ali mi vojnici obučeni smo za takve situacije. Svojim djelima dali ste najbolji primjer što je Hrvatska vojska i kroz ovaj čin pokazali ste ljudsku i humanu dimenziju kao i vrijednosti koje utjelovljuje hrvatski vojnik“, rekao je Kundid.

Četvero pripadnika Hrvatske vojske tijekom siječnja 2026., izvan službe pružilo je prvu pomoć i pomoglo unesrećenima.

Pripadnik Zapovjedništva specijalnih snaga i pripadnica Zapovjedništva za potporu pružili su prvu pomoć unesrećenom vozaču kamiona na mjestu prometne nesreće na autocesti kod Slavonskog Broda. Prvu pomoć prolazniku koji se srušio ispred terase kafića u Čepinu pružio je pripadnik Inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske desetnik Tomislav Bošnjak. Pripadnica 1. oklopno-mehanizirane bojne “Sokolovi” Gardijske oklopno-mehanizirane brigade vojnikinja Denisa Prohaska Vukoje pružila je prvu pomoć prolazniku koji je nepomično ležao u centru Osijeka, navodi se u priopćenju MORH-a.

