Anušić: Svi pozvani na vojni rok bit će pregledani do kraja ovog mjeseca. Ima i priziva savjesti...

U siječnju je poslano prvih 1200 poziva, a svi pozvani bit će pregledani do kraja mjeseca. Liječnički pregledi su standardni psihofizički, uključujući fizičku spremnost, razgovor s psihologom, krvne pretrage i EKG. Pregledi često otkrivaju potencijalne zdravstvene probleme na vrijeme, što je korisno za daljnje praćenje zdravlja mladih, kazao je u razgovoru za HRT ministar obrane Ivan Anušić o povratku vojnog roka...

Pokretanje videa... 01:22 MORH šalje prve pozive na preglede za buduće ročnike | Video: 24sata/pixsell

Za prvi naraštaj ročnika na preglede je pozvano njih oko 1200, 980 ih je pregledano, početkom ožujka 800 ročnika stiže u vojarne u Kninu, Slunju, Požegi. Dio pozvanih odabrao je priziv savjesti.

Ministar Anušić je objasnio kako oni imaju dvije opcije - obuku u civilnoj zaštiti ili rad u jedinicama lokalne samouprave ili institucijama, poput bolnica.

Anušić naglašava da su dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja dovoljna kako bi naučili sve što čini vojnika sposobnog za operativno djelovanje...

- Steći će znanje i vještine vojnika strijelca, preživljavanja u kriznim situacijama, pomoći drugome, te obuku na suvremenoj tehnologiji, uključujući dronove - kazao je Anušić za HRT.

Ministar kaže kako Hrvatska intenzivno modernizira vojsku prelazeći s istočne na zapadnu NATO-kompatibilnu tehnologiju.

- Do 2028. godine stižu prve velike isporuke, dok će do 2030. sve planirane nabave biti realizirane. Fokus je na opremi koju mala vojna industrija može proizvoditi, uključujući FPV dronove, protudronske sustave i lako naoružanje. Hrvatska je vodeća u proizvodnji FPV dronova u suradnji s Latvijom i Nizozemskom - poručio je Anušić.

Ponovio je da Hrvatska planira kontinuirano ulaganje u obranu: do 2030. izdvajat će 3 posto BDP-a za modernizaciju vojske, a do 2035. 3,5 posto, uz dodatnih 1,5 posto za infrastrukturu dualne namjene.

Uloga Hrvatske u NATO-u i EU-u ostaje prioritet, a sve odluke o suradnji s međunarodnim forumima, poput Trumpovog odbora za mir, donosit će Vlada Republike Hrvatske nakon analize i konzultacija.

- Ono što je ključno tu naglasiti, mi smo otvoreni za svu suradnju, Hrvatska je članica NATO, članica Europske unije. Podržavamo zajedništvo NATO-a i Europske unije kao dviju organizacija kojima Hrvatska pripada i koje Hrvatska izuzetno cijeni - kazao je Anušić za kraj.