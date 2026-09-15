Anušić: Američki HIMARS-i i helikopteri dolaze ranije

Nastavak vojne suradnje i nabava naoružanja u fokusu su službenog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Sjedinjenim Američkim Državama. Onamo je stigao na poziv Nacionalne garde Minnesote, u povodu 30. obljetnice njezina partnerstva s Oružanim snagama RH.

Ministar obrane Ivan Anušić je u Huntsvilleu za HRT izjavio da je s američkom stranom dogovoreno ubrzanje isporuke osam novih helikoptera Black Hawk Hrvatskoj. Uz četiri helikoptera koja su već u sastavu Oružanih snaga RH, Hrvatska će tako dobiti cijelu eskadrilu.

- Osam Black Hawkova koje ovdje vidimo u završnoj su fazi proizvodnje. Već su ugovoreni i kupljeni na temelju sporazuma Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Njima dobivamo cijelu eskadrilu te potporu našim specijalnim snagama i vojnim operacijama, rekao je Anušić.

Dodao je da se tijekom posjeta razgovaralo ponajprije o skraćivanju rokova isporuke.

- Sa zadovoljstvom mogu reći da smo dogovorili ubrzanu isporuku. Za manje od godinu i pol, a možda već za godinu dana, u našim ćemo oružanim snagama imati i Black Hawkove i HIMARS-e, istaknuo je ministar.

Prema njegovim riječima, američki raketni sustavi HIMARS trebali bi biti isporučeni za približno godinu dana, što je ranije nego što je prvotno bilo dogovoreno.

Nabava projektila većeg dometa

- U ovom trenutku razgovaramo o dometu većem od 150 kilometara. Američka strana načelno je suglasna i ne vidi problem u isporuci projektila dugog dometa. Vjerujem da ćemo to potvrditi do završetka razgovora i pregovora, kazao je Anušić.

Hrvatska bi naručene Black Hawkove i HIMARS-e mogla imati na raspolaganju krajem 2027. ili početkom 2028. godine.

Govoreći o protuzračnoj obrani, ministar je rekao da je u tijeku modernizacija radara, koje je opisao kao ključan dio sustava.

- Bez radara protuzračna obrana ne može djelovati – bez njih je slijepa. Modernizacija naših radara već je ugovorena i u fazi je provedbe, rekao je.

Dodao je da su razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj fazi, ali da javnosti još ne može otkriti o kojem je sustavu riječ.

- Dogovaramo vrstu sustava, način i rok isporuke. Čim sve bude spremno, obavijestit ćemo javnost o tome koje sustave nabavljamo, koliko će stajati i kada će biti isporučeni Oružanim snagama RH. Vjerujem da će to biti vrlo brzo, zaključio je Anušić.