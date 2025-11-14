Obavijesti

Anušić: Đuro Đaković je važan partner za oružane snage, radit će na Tatra kamionima

Piše Hina,
Split: Ministar Ivan Anušić na splitskoj KOMferenciji | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ministar Anušić otkrio da Đuro Đaković postaje ključan za modernizaciju vojske! Nabavljaju 420 Tatra kamiona, a u igri su i veći projekti s Češkom i Njemačkom

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u petak kako je slavonska tvrtka Đuro Đaković važan partner za hrvatske Oružane snage, dorađivat će i nadograđivati 420 Tatra kamiona koji se nabavljaju u sklopu modernizacije vojske, a razgovara se i o većim projektima. Ministra su novinari nakon sudjelovanja na strateškom forumu u Slavonskom Brodu upitali o metaloprerađivačkoj industriji Brodsko-posavske županije koja traži svoju nišu u obrambenoj industriji.

Anušić je pri tome istaknuo kako je Đuro Đaković do sada bio vrlo bitan partner za Hrvatsku vojsku i Oružane snage te sve više postaje još jači i bitniji partner. 

"Velike četiri nabave koje provodimo u modernizaciji OSRH-a radi se o, prvenstveno ću reći projektu koji se izravno tiče Đure Đakovića, a to je nabava 420 Tatrinih kamiona koji će se dorađivati. Finalizacija samog kamiona, odnosno njegova šasija će se nadograđivati upravo ovdje u Đuri Đakoviću", rekao je.

To je jedna od informacija koje možda do sada javnost nije znala, istaknuo je ministar.

"Razgovara se i o puno većim, ozbiljnijim projektima zajedno s češkim proizvođačkim tvrtkama te s njemačkom i češkom metalnom industrijom, koji u ovom trenutku imaju strašno puno posla, nažalost, takvo je vrijeme, i onda gledamo da dio svih tih poslova i ugovora, kada radimo s njima, dobiju i naše tvrtke", pojasnio je.

REAKCIJE Ministar Anušić: Debeljak sada povlači očajničke poteze, prebacuje problem na MORH
Ministar Anušić: Debeljak sada povlači očajničke poteze, prebacuje problem na MORH

Tu će, osim Đure Đakovića, biti uključeno i niz naših većih i malih tvrtki iz cijele Hrvatske, ali i Brodsko-posavske županije. 

"Brodsko-posavska županija ima tradiciju, znanje, ogroman kompleks ovdje u kojem se danas nalazimo. Imamo i tradiciju koju Đuro Đaković ima, ne samo u zadnjih 35 godina, nego i puno prije toga", rekao je.

To će se svakako iskoristiti za hrvatsko gospodarstvo, zaposlene, industriju i za cijeli interes države. 

Za najavu predsjednika Uprave Đure Đakovića da su spremni razvijati i nove projekte, Anušić je rekao kako će to i morati.

"Svi oni koji imaju ovakve kapacitete moraju investirati u opremu, znanje i nove investicije unutar samih tvrtki. Današnja tehnologija je otišla jako naprijed, posebno u obrambenoj industriji i tu se traži korak s vremenom", poručio je ministar. 

Govoreći o nabavi tenkova Leopard, za što je potpisan memorandum s njemačkim proizvođačem, Anušić je rekao kako je riječ o najnovijom modelu te je to najsofisticiraniji i najkvalitetniji tenk koji se trenutačno može kupiti.

