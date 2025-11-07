Ministar Anušić: Debeljak sada povlači očajničke poteze, prebacuje problem na MORH

"Debeljak u ovom trenutku povlači očajničke poteze, pokušavajući prebaciti problem na Ministarstvo obrane, kao da proteklih godina nije napravio toliko problema i već nekoliko puta bio na rubu stečaja i svega onoga što pokušava pripisati MORH-u. Ovo je jedan njegov klasičan taktički potez gdje pokušava to prebaciti na MORH", smatra Anušić.

Debeljak bi trebao poštivati hrvatske zakone pa ne bi bili u ovim problemima, ne samo kad govorimo o obalnim ophodnim brodovima, nego generalno o njegovom poslovanju, rekao je Anušić koji ne zna je li Debeljak podnio kaznenu prijavu protiv njega, ali ako jest nema nikakvih problema.

Ministar obrane istaknuo je kako ne želi potpisivati ugovor ili sporazum koji će oštetiti Hrvatsku ili Ministarstvo obrane. Tri broda će se pravnim putem vratiti u vlasništvo MORH-a te će ih se pokušati nastaviti graditi i dovršiti u nekom drugom brodogradilištu.