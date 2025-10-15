Obavijesti

POTVRDIO ANUŠIĆ

Hrvatska od domaće tvrtke nabavlja sustav za zaštitu od dronova vrijedan 115 milijuna €

Ugovor će nam omogućiti isporuku sustava koji će štititi našu kritičnu infrastrukturu od zračnih napada dronova i svega onoga što može ugroziti naš zračni prostor, kaže Anušić...

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je u srijedu u Bruxellesu da će Hrvatska uskoro s jednom domaćom tvrtkom potpisati ugovor o zaštiti kritične infrastrukture od napada dronova. Sustav koji će se nabaviti uključuje operativni centar, radare, presretače dronova i topove 30 milimetara te će biti potpuno automatiziran.  Riječ je o dva stacionarna i dva mobilna sustava za borbu protiv dronova vrijednih 115 milijuna eura.

- Ugovor će nam omogućiti isporuku sustava koji će štititi našu kritičnu infrastrukturu od zračnih napada dronova i svega onoga što može ugroziti naš zračni prostor -  rekao je Anušić, dodajući da ne može dati više pojedinosti, osim da će se ugovor potpisati u prosincu.

Istaknuo je da neidentificirani dronovi koje neovlašteno uđu u nečiji zračni prostor svakako treba rušiti.

- Naravno da ih treba rušiti jer jedan od tih dronova može nositi eksploziv i pogoditi ono što trebamo štititi, našu infrastrukturu - rekao je Anušić. 

Inače, Anušić sudjeluje na sastancima ministara obrane članica NATO-a, Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu i Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane.

U sjedištu NATO-a, ministri obrane članica NATO-a razgovarali su o učinkovitom odvraćanju i obrani, jačanju obrambene industrije, nastavku potpore Ukrajini, ali i o osnaživanju obrambenih sposobnosti protuzračne i protudronske zaštite, posebno u svjetlu nedavnih upada dronova u zračne prostore nekoliko članica NATO-a.

Na marginama sastanaka u Bruxellesu ministar Anušić prisustvovao je i potpisivanju Ugovora o višegodišnjoj isporuci specijaliziranih vojnih tkanina za potrebe Oružanih snaga Slovačke Republike. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave državne tvrtke Agencije ALAN d.o.o. Goran Basarac i predstavnik Slovačke Martin Čatloš, direktor uprave za naoružanje slovačkog ministarstva obrane.

Riječ je o međudržavnom ugovoru o opskrbi vojnim tkaninama između državne tvrtke Agencije ALAN i slovačkog ministarstva obrane u koji su uključene hrvatske tvrtke Čateks i Galeb. Nositelj tog višegodišnjeg Ugovora je državna tvrtka Agencija ALAN d.o.o., a hrvatski proizvođači tkanina – Čateks i podugovaratelj tvrtka Galeb proizvest će tkaninu za potrebe slovačkih oružanih snaga. Riječ je o višegodišnjem ugovoru o isporuci od približno 2 milijuna metara tkanine vrijednom više od 30 milijuna eura.

- Upravo smo prisustvovali potpisivanju onoga što Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane kontinuirano promoviraju, a to je razvoj domaće industrije i plasiranje proizvoda naših obrambenih tvrtki na tržišta članica NATO-a. Ovo je odličan primjer kako hrvatske tvrtke mogu svojim proizvodima, ali i svojim znanjem i tehnologijama, opskrbljivati oružane snage stranih zemalja - poručio je ministar. 

Goran Basarac, predsjednik uprave Agencije ALAN d.o.o., izrazio je zadovoljstvo potpisanim ugovorom te istaknuo kako hrvatske tvrtke s područja vojne industrije, što potvrđuje i potpisani ugovor, imaju visokokvalitetne proizvode koji su traženi i na europskom i na svjetskom tržištu.

Predsjednik Uprave Čateksa Matija Bilandžija poručio je kako Čateks proizvodi jedan od najnaprednijih tehničkih materijala od kojih će Slovaci šiti vojne odore te zahvalio Agenciji ALAN i Ministarstvu obrane na promociji domaće obrambene industrije. 

