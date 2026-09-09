Anušić: Nema potrebe da Sabor donosi dodatne političke zaključke o otpadu

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u srijedu kako nema potrebe da Hrvatski sabor donosi dodatne zaključke o opasnom otpadu s obzirom na to da Vlada već dogovara sanaciju odlagališta, ocijenivši inicijativu oporbe kao političko poentiranje.

Naime, zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) rekla je u utorak kako je njen Klub predložio da se prvi dan saborskog zasjedanja na dnevni red stavi zaključak kojim Sabor obvezuje Vladu da mu isti tjedan dostavi plan sanacije te da ga Sabor odmah raspravi, no da je to odbio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Upitan je li to trebalo biti odbijeno, s obzirom na objavljene nalaze vještačenja u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu, Anušić je poručio kako je potrebno "spustiti loptu oko svega toga" i poručio da sanacija ide.

"Nema nikakvog razloga za nekakvim političkim, alternativnim zaključcima koji u ovom trenutku nemaju nikakvu ni važnost niti težinu, osim političkog poentiranja na problemu koji je više nego ozbiljan za cijelu Hrvatsku", ocijenio je ministar nakon potpisivanja ugovora o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Poručio je kako svatko radi svoj posao te da Vlada dogovara sanaciju opasnih odlagališta, da je izabran izvođač i da se mora pričekati da prođu sve potrebne zakonske procedure nakon kojih će ih izabrani izvođač sanirati u roku.

Znači, dodao je, nema potrebe za donošenjem "nekakvih zaključaka koji su nadzaključak, u odnosu na ono što je već doneseno", izjavio je ministar.

Pri tome je također istaknuo kako i DORH i Uskok rade svoj dio posla te poručio kako oni koji su krivi moraju odgovarati.

Sanirati se to apsolutno mora, rekao je Anušić i dodao kako treba povući poteze kako bi se spriječila mogućnost deponiranja budućeg opasnog otpada bilo gdje u Hrvatskoj na ovaj način.

"Te tri stvari u ovom trenutku hrvatska Vlada radi i završit će ih do kraja", zaključio je Anušić.