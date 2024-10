Anušić o sastanku koji je u MORH-u sazvao Milanović: 'To nije način, ja tamo neću doći...'

Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar obrane Ivan Anušić, a odmah na početku odgovorio je na pitanje jesu li kupnja 50 njemačkih Leopard tenkova opravdana investicija i jesu li oni preskupi.

- To je jedan od najboljih tenkova na svijetu. Tenk ima sve što moderna tehnologija i doktrina ratovanja traži. On košta koliko košta. Hrvatske oružane snage opremamo s najboljom opremom koju u ovom trenutku svjetska industrija naoružanja može dati - rekao je Anušić.

Mnogi se pitaju je li tako nešto Hrvatskoj uopće potrebno.

- Ako netko to pitanje postavi u 2024. godini, nakon svih ovih događaja u zadnjih dvije i pol godine, onda taj sam sebe mora zapitati je li potrebno da se bavi politikom i takvim propitivanjima - kazao je Anušić.

- Od 2000. godine se po tom pitanju nije ništa radilo. Zadnjih 3-4 godine na tome počinjemo intenzivno raditi nakon što smo 2016. počeli s investicijama. Ja ne znam treba li ikome više objašnjavati zašto treba imati snažne, spremne i opremljene oružane snage - dodao je.

Osvrnuo se i na odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da u zgradi Ministarstva obrane sazove sastanak s vojnim vrhom te je rekao da on na njega neće doći.

- Ja ne znam ni što će biti na sastanku jer nam nije poslan dnevni red, nego samo poziv. Sastanak nije koordiniran sa mnom, nego sam dobio samo poziv s vremenom i datumom. Ja sam četvrtkom, kao što je poznato, na sjednici Vlade - rekao je Anušić.

Novinar ga je podsjetio da na sjednicu Vlade može poslati i državnog tajnika.

- Mogu, naravno da mogu. Ako sazivate sastanak i pozivate nekoga, pod navodnike, u goste, a ne pitate ga kad njemu odgovara, ne šaljete dnevni red, onda ne vidim razloga zašto bih ja došao - odgovorio je Anušić.

- Zgrada Stožera je u kompleksu Ministarstva obrane. Nema nikakvih problema i neka on dođe, ali postoji način i protokol kako se sastanci dogovaraju. To je isto kao da ja kažem da ću doći na Pantovčak u četvrtak u 10 ujutro. Dnevnog reda nema, ali reći ću kakav je kad dođem. To je, kao prvo, nepristojno - dodao je.

Anušić kaže kako mu nije problem vrijeme sastanka nego Milanovićev način ponašanja.

- Tako se ne komunicira. Ja sam na početku mandata rekao da ću uvažavati svakoga tko mene uvažava. Zbog toga neću biti na tom sastanku. Niti sam pozvan na pravi način niti znam dnevni red niti je satnica usklađena, nego je proizvoljno dana - rekao je Anušić.

Komentirao je i dolazak drugog čovjeka NATO saveza Borisa Rugea u Hrvatski sabor da bi odgovorio na pitanja o sudjelovanju hrvatskih časnika u misiji za pomoć Ukrajini.

- Odgovore sam dao čak i ja i to na prvoj sjednici, osim one klasificirane informacije koju sam kasnije objavio - rekao je.

Na pitanje postoji li mogućnost da neki hrvatski civil ode u Ukrajinu budući da je ova NATO misija djelomično i civilna, Anušić odgovara: ''Poslao ih je Milanović. Poslao je policiju. Mi šaljemo samo dva časnika. U hrvatskoj misiji nema civila, nego samo dva časnika''.