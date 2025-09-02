Anušić o špijunskoj aferi: 'Nije ugrožena sigurnost, ali time je narušen ugled Oružanih snaga'

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako pilot Oružanih snaga Hrvatske vojske, uključen u špijunsku aferu, nije imao tu razinu sigurnosnog certifikata koji bi mu omogućio da ima informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost i sposobnost Oružanih snaga, ali je definitivno njezin ugled narušen.

Na novinarsko pitanje hoće li časnik umiješan u špijunsku aferu dobiti nečasni otpust odgovorio je kako će "sve ići prema pravilima, Pravilniku i zakonu i kada prođe sve što treba proći, ono što on treba dobiti, sigurno će to dobiti".

Treba bolje poraditi na takvima i sličnima i eventualno budućim pripadnicima Oružanih snaga koji su spremni dijeliti podatke s drugim tajnim službama, rekao je Anušić na predstavljanju besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar.

Je li bilo propusta?

Na pitanje je li bilo propusta službi, prije svega VSOA-e, ministar je kazao da on ne bi sada uperio ponovno prst kao što je to bio slučaj s pripadnikom počasne bojne koji je počinio dvostruko ubojstvo. U konačnici, tvrdi Anušić, iz izvješća koje će biti zgotovljeno i prilagođeno javnosti moći će se iščitati i vidjeti sve.

Upitan koliko ga zabrinjavaju ti recentni slučajevi, i je li tražio od VSOA-e da podigne razinu nadzora pripadnika Oružanih snaga, odgovorio je da ga zabrinjava, posebice u ovim geopolitičkim okolnostima u kojima se Hrvatska i svijet nalaze.

Kaže da je komunicirao s VSOA-om i zatražio da se pojačaju nadzori. "To nisu bezazleni incidenti, to su ozbiljni incidenti koji se moraju prevenirati. Ako se prevencija ne napravi na vrijeme, onda dolazi do realizacije ovakva dva incidenta", istaknuo je Anušić.

Novinari su ministra pitali i je li na sastancima NATO-a bilo riječi o mogućnosti skorog sukoba NATO zemalja i Rusije unutar 6 mjeseci s obzirom da je francusko ministarstvo zdravstva na traženje ministarstva obrane, naredilo svojim bolnicama da do ožujka budu spremne za prihvat 50 tisuća ranjenika - francuskih vojnika i to zbog sukoba koji će se dogoditi.

"Svi pokušavamo izbjeći taj sukob i svi pokušavaju diplomatskim putevima situaciju držati pod kontrolom. Ali NATO je vojni savez i kao takav mora se pripremati i biti spreman za ono što će eventualno biti u budućnosti. Nadam se da do toga neće doći, ne treba dizati paniku. Niti ima bilo kakav vremenski rok za bilo kakav sukob niti se itko priprema za sukob. Europa i NATO se pripremaju za odvraćanje, kao što to radi i Hrvatska", poručuje Anušić.

Zajednička nabava oružja s Albanijom

Naglasio je da je Francuska jedna od vodećih u koaliciji voljnih i iskazala je spremnost da bi njezini vojnici mogli ići u Ukrajinu kada bi došlo do primirja i kada bi taj mir trebalo čuvati. "Vjerojatno je zato Francuska razmišljala unaprijed i donijela takav zaključak."

Komentirajući izjavu kosovskog ministra obrane o zajedničkoj nabavi naoružanja s Albanijom i Hrvatskom, Anušić je odgovorio da što se tiče zajedničke nabave oružja ona može ići između Albanije i Hrvatske, jer su članice NATO-a. Kosovo, kaže, ima drugačije uvjete nabavke naoružanja i tu se teško može slagati koalicija u kojoj bi sve tri države zajedno nabavljale oružje.

Novinari su Anušića pitali i za komentar reakcija iz Beograda na premijerovu izjavu da je Srbija na rubu građanskog rata, što je predsjednica Skupštine Ana Brnabić komentirala riječima da je to upravo ono što u Hrvatskoj neki žele i u što su puno uložili.

Anušić je rekao da Srbija očito ima velike političke probleme unutar sebe, a prstom pokazuje prema Zagrebu kao razlog svakog svog problema.

"Nemamo apsolutno nikakve veze s time. Mi smo članica EU, NATO-a, zemlja koja je dosad uvijek pružala ruku Srbiji u integraciji prema EU i zapadnim asocijacijama, a Srbija je ta koja odlučuje kakvu će politiku dalje voditi. Ja im želim sve najbolje i da danas sutra bude članica EU-a, NATO-a i da stabiliziramo ovaj dio Europe", zaključio je Anušić.