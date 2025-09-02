Obavijesti

'ZAŠTITIT ĆEMO HRVATSKE INTERESE'

Sjećate se špijunke i pilota u MORH-u? Plenković se zbog toga sastao sa šefom VSOA-e

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 3 min
34
Foto: Facebook

Navodno je pilot podatke koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je prosljeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem

I dalje se ne stišava špijunska afera koja je pogodila Hrvatsku. Hrvatski vojni pilot i partnerica, državljanka Srbije, uhićeni su zbog sumnji u špijunažu u korist Srbije.

31
Foto: Facebook

Povodom toga, premijer Andrej Plenković razgovarao je danas s ravnateljem VSOA-e.

- Primio sam ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije generala bojnika Ivana Turkalja u vezi s istragom koja se vodi protiv časnika Oružanih snaga Hrvatske vojske i druge osobe zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže - napisao je premijer na društvenim mrežama i dodao:

- VSOA, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i druge nadležne institucije provode sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitile državne interese i nacionalnu sigurnost.

Pilotu i partnerici je određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke ili pak zbog opasnosti da na slobodi unište, sakriju ili krivotvore dokaze, odnosno tragove važne za dokazni postupak.

Navodno je pilot podatke koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je prosljeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.

