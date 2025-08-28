Milanović o velikoj špijunskoj aferi koja potresa Hrvatsku: 'Očekujem efikasnu istragu...'

Predsjednik Republike izražava potporu institucijama koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Hrvatske, stoji u priopćenju Ureda predsjednika koje se odnosi na veliku špijunsku aferu koja potresa Hrvatsku.

- Vezano uz pokretanje istrage protiv časnika OSRH J.I. (54) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona, Predsjednik Republike Zoran Milanović izražava potporu svim institucijama Republike Hrvatske, prije svega VSOA-i, koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Republike Hrvatske te su poduzele odgovarajuće mjere iz svojih nadležnosti u cilju otkrivanja mogućih počinitelja i sprječavanja daljnjih kaznenih djela - stoji u Milanovićevom priopćenju...

Dalje se navodi:

- Predsjednik Republike upoznat je pravodobno s aktivnostima nadležnih institucija poduzetim u ovom slučaju te očekuje efikasnu istragu kojom će se utvrditi sve relevantne činjenice. Svaki pripadnik OSRH mora časno, pošteno i zakonito obavljati vojničku dužnost i ukoliko se utvrdi bilo kakvo kršenje zakona i dane prisege, to mora biti i primjereno kažnjeno.

Podsjećamo, vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podatke koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je prosljeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.