Anušić o vojnom roku: Povećat ćemo kapacitete s 800 na 1100 po naraštaju. Prezadovoljni smo

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u ponedjeljak kako su prezadovoljni rezultatima vojne obuke, a isti osjećaj dijele i ročnici od kojih se, kazao je, veliki broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u Oružanim snagama RH.

"Prva generacija ročnika završava 9. svibnja s obukom, sve je prošlo više nego odlično. Posjetio sam sve tri vojarne, prošli tjedan bio sam u Kninu i razgovarao sam s ročnicima, svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje u tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u našim Oružanim snagama”, izjavio je ministar Anušić u Slavonskom Brodu.

Kazao je da sada dolazi novi naraštaj i sve teče po planu. "Povećavamo kapacitete s 800 na 1100 po naraštaju jer je broj koji se odaziva na temeljno vojno osposobljavanje iznad očekivanja i mi smo prezadovoljni tim projektom”, najavio je.

Najveće žrtve afera su mladi sportaši

Anušić se osvrnuo i na afere u sportskim savezima, kazavši da mladi sportaši nisu krivi, ali su najveće žrtve tih afera.

Da se mladim ljudima koji su pred sobom imali sportske karijere usmjerilo možda nešto od tog novca koji je pronevjeren, možda bismo danas imali desetke Janica Kostelić, Blanki Vlašić i drugih vrhunskih sportaša, ustvrdio je.

No, te će se afere raspetljati do kraja i oni koji su odgovorni, odgovarat će, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.