31. OBLJETNICA

Anušić: Osjećaj oslobađanja vlastite zemlje ne može usporediti ni s jednim drugim

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Okučani: Obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Bljesak" | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Tog se osjećaja i danas sjećamo i na njega smo ponosni

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u petak je, na obilježavanju 31. obljetnice VRO Bljesak, istaknuo kako se osjećaj oslobađanja vlastite zemlje ne može usporediti ni s jednim drugim.

„Taj put koji smo prošli, oslobađajući svakim korakom dio okupiranog hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio pod okupacijom, nešto je što se ne može usporediti ni s jednim drugim osjećajem“, rekao je  Anušić, hrvatski branitelj, prisjetivši se sudjelovanja u Bljesku, odnosno trenutka kada je njegova postrojba krenula iz Cernika kod Nove Gradiške te završila na Omanovcu kod Pakraca.

MALO BULAZNI Dodik: 'Bljesak nije bio vojna akcija. To je kukavički zločin'
Dodik: 'Bljesak nije bio vojna akcija. To je kukavički zločin'

„Tog se osjećaja i danas sjećamo i na njega smo ponosni“, naglasio je ministar.

  Osvrnuo se na značenje operacije „Bljesak“, te prisjetio poginulih pripadnika hrvatskih snaga.

 „Sjećamo se naših suboraca koji su, nažalost, poginuli u ovoj akciji – njih 51, zahvaljujemo svima koji su danas s nama, kao što se prisjećamo i svih trenutaka koji su nas obilježili“, rekao je ministar obrane, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
HEROJI BLJESKA

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
