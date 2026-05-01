Anušić: Osjećaj oslobađanja vlastite zemlje ne može usporediti ni s jednim drugim

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u petak je, na obilježavanju 31. obljetnice VRO Bljesak, istaknuo kako se osjećaj oslobađanja vlastite zemlje ne može usporediti ni s jednim drugim.

„Taj put koji smo prošli, oslobađajući svakim korakom dio okupiranog hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio pod okupacijom, nešto je što se ne može usporediti ni s jednim drugim osjećajem“, rekao je Anušić, hrvatski branitelj, prisjetivši se sudjelovanja u Bljesku, odnosno trenutka kada je njegova postrojba krenula iz Cernika kod Nove Gradiške te završila na Omanovcu kod Pakraca.

„Tog se osjećaja i danas sjećamo i na njega smo ponosni“, naglasio je ministar.

Osvrnuo se na značenje operacije „Bljesak“, te prisjetio poginulih pripadnika hrvatskih snaga.

„Sjećamo se naših suboraca koji su, nažalost, poginuli u ovoj akciji – njih 51, zahvaljujemo svima koji su danas s nama, kao što se prisjećamo i svih trenutaka koji su nas obilježili“, rekao je ministar obrane, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).