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MINISTAR JASAN

Anušić: Odlaganje opasnog otpada i podmetanje požara graniči s terorizmom

Piše HINA,
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Anušić: Odlaganje opasnog otpada i podmetanje požara graniči s terorizmom
Vinkovci: Polaganje vijenaca za poginule i umrle hrvatske branitelje grada Vinkovaca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Anušić je kazao kako od današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću o temi opasnog otpada, očekuje da se što prije krene u saniranje toga terena.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u u ponedjeljak u Belišću kako svatko tko svjesno i namjerno podmeće požar ili je spreman odložiti opasni otpad, koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi, zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći.

Svatko tko je sudjelovao u tome mora odgovarati i biti nastrože kažnjen jer to granici s terorizmom, rekao je Anušić u Belišću, gdje je sudjelovao na otkrivanju spomen-ploče poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima Kombinata Belišće.

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Anušić: Neki požari su namjerno podmetnuti. Snimile ih kamere

Anušić je kazao kako od današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću o temi opasnog otpada, očekuje da se što prije krene u saniranje toga terena.

"DORH će napraviti sve što treba i saslušati sve one koji su u ovom lancu bili odgovorni", rekao je dodavšvi kako sigurno i USKOK radi svoj posao.

Riječ je, naglasio je, o teškom i specifičnom kaznenom djelu, te treba postupati sistematično, hladne glave i pronaći one koji su za ovo krivi, procesuirati ih i kazniti, da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo što slično napraviti.

Isto je i s požarima, za čije podmetanje kazne treba maksimalno pooštriti, s obzirom na golemu materijalnu štetu od požara svake godine, pa do sada kada su pale i prve žrtve takvog ponašanja.

"To je nešto što graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse Oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorim o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko ostavi svoj život, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koju možemo u ovom trenutku dati", ocijenio je Anušić. 

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