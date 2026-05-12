Anušić otkriva: Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava. Evo i zašto

Piše HINA,
ILUSTRACIJA | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić upozorio je u utorak kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava, no broj raspoloživih pričuvnika nije želio otkriti jer je riječ o klasificiranom podatku.

"To je klasificirani podatak, ne mogu reći, ali definitivno imamo problem s pričuvom jer su nakon prekida temeljnog vojnog osposobljavanja 2008. godine status pričuvnog pripadnika OSRH dobivali samo oni koji su prošli dragovoljno služenje, a to je vrlo malen broj ljudi. Do 55. godine možete biti pripadnik pričuvnog sastava. Ljudi koji su to prošli sve su dalje od 2008. godine i sada polako imamo problem s popunjavanjem pričuvnog sastava", rekao je Anušić u Dnevniku HRT-a.

Dodao je, međutim, da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. "Ovo je bio zadnji trenutak  kada smo morali nešto učiniti i učinili smo. Započeli smo s temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem, naravno, u budućnosti pričuve. Svi će oni koji završe temeljno vojno osposobljavanje biti i pripadnici pričuve", rekao je ministar obrane Anušić.

Upitan o kritikama na račun prekratke obuke, uzvratio je kako je dvomjesečna intenzivna obuka pokazala da se u relativno kratkom roku mogu osposobiti mladi ljudi za osnovne vojne zadaće i krizne situacije.

"Vrlo intenzivna obuka, koja je trajala dva mjeseca, bez slobodnih vikenda i odlazaka kući, sasvim je dovoljna da bi se mladi čovjek obučio za vojnika-strijelca, osobu koja zna koristiti prvu pomoć, koja će znati pomoći sebi i drugome u nevolji, rukovati automatskim naoružanjem i biti spremna za izazove koji su pred njim i u civilnom i u profesionalnom životu", rekao je.

Osvrnuo se i na izazov odvajanja mladih od digitalnog svijeta, istaknuvši da su se dobro snašli, osobito u segmentu upravljanja dronovima.

To nije bilo jednostavno za njih, ali malo su se vratili u taj svijet kada su učili upravljati FPV dronovima. Iznenadili biste se koliko su ti mladi ljudi zreli i odgovorni prema zajednici u kojoj žive. Prvi naraštaj pokazao se odličnim, kazao je resorni ministar siguran da će takav biti i drugi koji u vojarne dolazi 18. svibnja.

Najavio je i povećanje broja polaznika. "Povećavamo broj na 900, a od kolovoza po naraštaju bit će ih 1000", kazao je.

Govoreći o modernizaciji Hrvatske ratne mornarice (HRM), Anušić je rekao da je interes za gradnju dviju korveta velik te da je cilj uključiti domaću brodograđevnu industriju.

"Zainteresiranih je jako puno. Pristigle su sve ponude i pisma namjere brodogradilišta koja žele graditi dvije korvete. Prioritet je da se korvete grade u našim brodogradilištima i da ona od prvog do zadnjeg dana budu uključena u gradnju. Vjerujem da ćemo do kraja godine imati jasnu informaciju za javnost", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

