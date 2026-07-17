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UHIĆENJA U MORH-U

Anušić potvrdio: Tvrtku uhićene smo maknuli iz poslovanja s vojskom, Devčić će dobiti otkaz

Piše Ivan Pandžić,
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Anušić potvrdio: Tvrtku uhićene smo maknuli iz poslovanja s vojskom, Devčić će dobiti otkaz
Antunovac: Obilježavanje 35. obljetnice osnutka Antunovačke satnije 106. brigade ZNG | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Takvih slučajeva ima, bit će ih vjerojatno i u budućnosti, ali je važno da se reagira na vrijeme i spriječi takve tvrtke da konkuriraju. Nemaju kvalitetu, lažiraju reference, preprodaju robu i stvaraju ekstraprofit, kaže ministar

Ministar obrane Ivan Anušić(HDZ) potvrdio je danas u Vinkovcima informaciju koju su ekskluzivno objavila 24sata. Tvrtki Design vision, čija je vlasnica Alma Boch uhićena u četvrtak,  lani je zabranjeno dalje sudjelovanje na natječajima MORH-a zbog lažiranja referenci.

Anušić je u Vinkovcima rekao i da će uhićeni brigadir Ivica Devčić biti udaljen s radnog mjesta i dobit će otkaz. Uskok je Devčića, koji je pet godina bio šef nabave MORH-a, uhitio zbog pogodovanja tvrtki Design Vision u nabavi čizma za specijalne postrojbe.

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO MORH lani zabranio poslove s uhićenom poduzetnicom. Varala je na stvari od koje ovise životi!
MORH lani zabranio poslove s uhićenom poduzetnicom. Varala je na stvari od koje ovise životi!

-Povukli smo svoje poteze na vrijeme i lani zabranili sudjelovanje toj tvrtki na natječajima zbog lažiranja referenci, a sada je pravosuđe odradilo svoj dio. Sve to ide sukladno zakonu. Takvih slučajeva ima, bit će ih vjerojatno i u budućnosti, ali je važno da se reagira na vrijeme i spriječi takve tvrtke da konkuriraju. Zato što nemaju kvalitetu, lažiraju reference, ne proizvode, preprodaju robu i stvaraju ekstraprofit na štetu poreznih obveznika. Mi smo još lani odmaknuli stvari od sebe, a ovo jučer je logički slijed – rekao je Anušić.

Kako smo objavili, MORH je tvrtku Alme Boch, koja je na ispitivanju u Uskoku, isključio iz mogućih daljnjih natječaja na četiri godine zbog lažiranja referenci za balističke ploče koje se stavljaju u pancirne prsluke. 

Sve o tome kako je Boch dobivala poslove možete pročitati OVDJE.

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