Anušić: Rat u Ukrajini jako podsjeća na Domovinski rat. Oba agresora su imali istu izliku

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u dvodnevnom službenom posjetu Ukrajini. U središnjem Dnevniku HTV-a izjavio je među ostalim da rat u Ukrajini nevjerojatno podsjeća na onaj koji se u Hrvatskoj vodio prije 35 godina.

- Obišli smo mjesta gdje su se ljudi prije tri i pol godine organizirali i obranili prilaz Kijevu. Izbacili su praktički ruske snage iz ovog dijela Ukrajine, kazao je ministar obrane Ivan Anušić - rekao je Anušić i dodao da je vidio poveznicu s našim ratom iz 90-ih.

- Nevjerojatno je koliko podsjeća ratni sukob u Ukrajini na onaj u Hrvatskoj 1991. godine. Oni koji su krenuli na Ukrajinu i oni koji su krenuli tada na Hrvatsku imali su iste izgovore zašto idu u taj rat. Isti su načini ratovanja i isti su krvavi potpisi njihovog boravka, djelovanja i aktivnosti koje su tada imali prije tri i pol godine - rekao je Anušić.

Posebno je naglasio strašan pokolj u Buči na početku invazije. Rusi su ubili 560 civila, a najmlađa žrtva imala je godinu i pol dana.

- Pokopali su ih u velike masovne grobnice, kao što se događalo i u Hrvatskoj - rekao je ministar obrane i dodao da su poslije nijekali zločin i da se to događa i na primjeru Hrvatske.

Uoči sutrašnjeg susreta s ukrajinskim ministrom obrane Anušić je kazao da će teme razgovora biti suradnja između dviju država u obrambenoj industriji. Najavio je da će sutra biti potpisan sporazum, a izmijenit će i iskustva u vezi s tim kako u današnje vrijeme voditi ratove, obraniti se. Podsjetio je da je nekoliko hrvatskih vojnih industrija već prisutno u Ukrajini te je istaknuo i da je nekoliko ukrajinskih industrija zainteresirano za prisutnost na hrvatskom tržištu.

- Izmjena iskustava i razvoj i jačanje obrambenih industrija - rekao je Anušić.

Doktrina divljanja

Anušić je u predgrađu Kijeva, naselju Moščun, gdje se vodila bitka za obranu glavnog grada, položio cvijeće i zapalio svijeće za sve pale ukrajinske borce. Obišao je i grad Buču te odao počast civilnim i vojnim žrtvama koje su život izgubile u strašnom masakru koji je počinila ruska strana.

- To je doktrina ratovanja, ulijevanja straha i praktične predaje naroda i strah naroda od njih i koji bi se trebao po njihovoj doktrini ratovanja predati i jednostavno podrediti njima i njihovoj politici. Tako je isto rađeno i u Hrvatskoj. Isto, na tisuće i tisuće civila je ubijeno bez ikakvog razloga, na tisuće civila je završilo u masovnim grobnicama, 402 djece je ubijeno u Hrvatskoj i rađeni su strašni zločini nad civilima. Isto to su radili. Potpuno isti način ratovanja, potpuno ista doktrina ratovanja. U biti to je doktrina divljanja, ne ratovanja - kazao je ministar Anušić.