Anušić SDP-ovcima: Ne bi vas se postidio niti Aleksandar Vučić

Zastupnici SDP-a u ponedjeljak su tijekom cijelog aktualnog prijepodneva upućivali premijeru i članovima Vlade pitanja o korištenju pozdrava „Za dom spremni”, pa tako i ministru obrane Ivanu Anušiću koji im je poručio da ih se ne bi postidio Aleksandar Vučić.

Prozvavši ih da vrijeđaju hrvatske branitelje, vrijednosti Domovinskog rata, manipuliraju, da još nisu izašli iz „mentalnog komunističkog sklopa” i da rade štetu vlastitoj državi na međunarodnoj sceni, Anušić je poručio SDP-ovcima: „Ovako kako vas slušam, Informer i Aleksandar Vučić vas se ne bi postidjeli”.

Na upit Mišela Jakšića (SDP), ministar obrane je ponovio da je bio na koncertu Thompsona na Hipodromu i pjevao pjesmu Čavoglave, istaknuvši kako je riječ o budnici iz Domovinskog rata.

„Pozdrav ZDS koji se spominje u pjesmi Čavoglave je jasno definiran i kao takav nije problematičan, nije u sukobu sa zakonom ni pravilnicima, može se spominjati u toj pjesmi i koristiti na komemoracijama pripadnika HOS-a, to će tako biti i to se neće nikada promijeniti, sve drugo, ZDS u nekim drugim okolnostima nije prihvatljiv”, kazao je Anušić.

Arsen Bauk (SDP) kazao je da se prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman borio protiv HOS-a i njegovog koketiranja s ustaštvom, upitavši Anušića slaže li se s tim.

HOS je na početku bio postrojba koja je dala 750 poginulih branitelja, koja je pokazala hrabrost i požrtvovnost na svim ratištima, a Tuđmanovom odlukom 1992. godine oni prelaze u Hrvatsku vojsku, odgovorio je Anušić i poručio da Franjo Tuđman mora biti van njihovih prizemnih rasprava.

Bauk se potom referirao na natpis na jednom zidu „Naša država, naša pravila”, naglasivši da u našoj državi, po našim pravilima, pozdravlja se „Domovini vjerni”, a ne „Za dom spremni”.

Službenog pozdrava Hrvatske vojske „Domovini vjerni” dotakla se i Mirela Ahmetović (SDP) upitavši potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda slaže li se s tim da to pozdrav ZDS nije.

„Službeni pozdrav Hrvatske vojske je 'Domovini vjerni' i to će ostati”, istaknuo je Medved. '

Na upit Irene Dragić (SDP) smatra li da je prihvatljivo da ministarstvo financira udruge branitelja koje svojim javnim istupima dovode u pitanje temelje hrvatske državnosti, Medved je pak istaknuo da branitelji ništa ne brane.

„Na osnovu čega pokušavate imputirati da branitelji djeluju protuustavno? Izborili smo slobodu, demokraciju, ali i pravo na mogućnost govora ako se s nečim ne slažemo. Najružnija teza je ova o 'zabraniteljima'. Ništa branitelji ne brane, a nisu zabranili ni taj festival", odgovorio je Medved i napomenuo da se ne zaboravlja odnos SDP prema braniteljima, ne zaboravlja smanjivanje mirovina.

Marija Selak Raspudić (NZ) pitala je premijera Andreja Plenkovića o planu upravljanja migracijama i azilom do 2030. koji je pušten u javno savjetovanje i kojim se, među ostalim, predviđa povećanje postojećih smještajnih kapaciteta.

Riječ o tome da vodimo računa kako da ljudi koji trebaju doći u Hrvatsku dođu zakonito i logističkom planu u slučaju da bude veći broj ljudi, odgovorio joj je Plenković i pozvao zastupnicu da ne plaši ljude nečim što je normalno i odgovorno ponašanje Vlade.