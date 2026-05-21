Obavijesti

News

Komentari 0
HEROJSKI ČIN

Anušić uručio medalju vojniku koji je spasio život nogometašu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Anušić uručio medalju vojniku koji je spasio život nogometašu
7
Foto: MORH/ J. Šeri

Vojnik Danijel Bluha nagrađen je nakon što je izvan službe pružio prvu pomoć i reanimirao mladog nogometaša koji se srušio tijekom utakmice u Zdencima, čime mu je spasio život.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručio je u četvrtak medalju razvodniku Danijelu Bluhi, pripadniku Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi", koji je nedavno pružio pomoć nogometašu nakon što se srušio tijekom utakmice u Zdencima. Bluha je bio izvan službe i na utakmici sudjelovao kao organizator kada je pružio prvu pomoć mladiću i započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći, priopćilo je Ministarstvo obrane. Dodijeljena mu je medalja za pomoć institucijama civilne vlasti, koja se uručuje pripadnicima Hrvatske vojske za primjenu znanja i vještina stečenih u službi u situacijama kada su ugroženi životi civila.

HEROJSKI ČIN Drama na utakmici u Zdencima: Vojnik reanimirao igrača 45 minuta. Spasio mu je život...
Drama na utakmici u Zdencima: Vojnik reanimirao igrača 45 minuta. Spasio mu je život...

Anušić je zahvalio Bluhi na spašavanju života mladog nogometaša, istaknuvši kako su znanja iz prve pomoći važan dio vojne obuke.

"Zahvaljujući tom znanju i tim vještinama mogao si pomoći mladom nogometašu i spasiti mu život“, poručio je ministar.

Dodao je kako su pripadnici Hrvatske vojske često među prvima koji priskoče u pomoć u prometnim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama.

'HVALA VOJNIČINO' Tomislav se srušio na utakmici, a Danijel mu je spasio život: 'Srce mu je prestalo kucati...'
Tomislav se srušio na utakmici, a Danijel mu je spasio život: 'Srce mu je prestalo kucati...'

"I ročnici koji pohađaju temeljno vojno osposobljavanje naučit će sve te vještine koje će im biti korisne u civilnom životu. Osim toga, u vojsci se nauči i kako ostati pribran i smiren kako bi bio u stanju pomoći unesrećenima“, rekao je ministar obrane.

Bluha je rekao kako mu ovo nije prvi put da spašava ljudski život te da je i ranije u privatnom okruženju primjenjivao znanja stečena u vojsci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026