OBRANA

Anušić: U Norveškoj svi služe vojsku. Služe ju i žene

Piše HINA.,
Anušić: U Norveškoj svi služe vojsku. Služe ju i žene
Foto: Ivan Anušić/X

Osim o mogućnostima suradnje, ministri su razgovarali i o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe te na arktičkom području, pri čemu je Anušić naglasio da je Hrvatska "faktor stabilnosti" u regij

Hrvatska želi osnažiti obrambenu suradnju s Norveškom i povezati obrambene industrije dviju zemalja, rekao je ministar obrane Ivan Anušić koji se u utorak u Oslu sastao sa svojim norveškim kolegom, priopćilo je ministarstvo.

"S Norveškom želimo osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju i želimo povezati naše obrambene industrije", rekao je Anušić, nazvavši sastanak s norveškim ministrom obrane Toreom O. Sandvikom korisnim za obje strane.

Foto: Ivan Anušić/X

Osim o mogućnostima suradnje, ministri su razgovarali i o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe te na arktičkom području, pri čemu je Anušić naglasio da je Hrvatska "faktor stabilnosti" u regiji.

Anušić, koji je u dvodnevni posjet Norveškoj došao na Sandvikov poziv, istaknuo je da se norveška vojska intenzivno oprema, a da obvezno vojno osposobljavanje nisu ukidali.

"Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja koje i Hrvatska ponovno uvodi nakon punih 17 godina. Norvežani imaju obveznu vojnu obuku i za muškarce i za žene u trajanju od šest do 18 mjeseci, a odaziv na služenje im je stopostotni", rekao je Anušić nakon sastanka.

Anušić je zajedno s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomirom Kundidom u utorak posjetio Istraživački centar norveške obrambene industrije u Hortenu, gdje su im predstavljene buduće sposobnosti pomorskog protuminskog djelovanja te razvoj tehnologije autonomnih podvodnih vozila, ističe se u priopćenju.

