Ivan Anušić: 'Hrvatska ima pristup sustavima koje Srbija nema. Dizat ćemo avione...'

Ivan Anušić: 'Hrvatska ima pristup sustavima koje Srbija nema. Dizat ćemo avione...'
Zagreb: U MORH-u potpisan sporazum o nabavi sustava za suprotstavljanje bespilotnim zrakoplovnim letjelicama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Govoreći o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka, ministar je potvrdio da prvi ročnici uskoro stižu u vojarne te da se projekt provodi prema planu

Ministar obrane Ivan Anušić za Novu TV komentirao je u srijedu posjet glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj, naglasivši kako je riječ o uobičajenom i radnom posjetu tijekom kojeg se razgovaralo o provedbi europskih odluka i sigurnosnih politika. U fokusu sastanka bila je i suradnja s domaćom obrambenom industrijom, kao i aktualna pitanja vezana uz sigurnost hrvatskog zračnog prostora. Anušić je istaknuo važnost domaće obrambene industrije za ukupnu konkurentnost Hrvatske, naglašavajući da je velik broj tvrtki imao priliku predstaviti svoje kapacitete.

- Praktički sve firme i tvrtke koje sudjeluju u proizvodnji u obrambenoj industriji bile su danas ovdje. Imali su priliku razgovarati i predstaviti sebe - nastavljamo podržavati i podupirati industriju jer nam je ona jako bitna, može podići i diže ekonomsku konkurentnost Hrvatske u svijetu i Europi - poručio je Anušić.

Govoreći o zaštiti hrvatskog neba, ministar je podsjetio da je zračni prostor dodatno osiguran uvođenjem novih borbenih sposobnosti.

- Kad govorimo o zaštiti našeg zračnog prostora, od prije desetak dana štite ga Rafalei, radarski sustavi te sustavi protuzračne obrane - dodao je.

Na pitanje novinara hoće li se u slučaju ponovnog ulaska bespilotnih letjelica u hrvatski zračni prostor dizati borbeni avioni Rafale, Anušić je odgovorio potvrdno.

- Naravno da će se dizati Rafalei. Sustav koji je trebao funkcionirati, da smo na vrijeme dobili informacije da se dron približava Hrvatskoj, bi vjerojatno i drugačije završilo i onda kada je dron pao. Nažalost, dobili smo informaciju tek kad smo ih uočili na našim radarima, tad je već bilo kasno - rekao je ministar.

Dodao je i da je glavni tajnik NATO-a tijekom posjeta obišao dežurni borbeni dvojac te dao vlastitu procjenu razine spremnosti. 

- U roku od 15 minuta Rafalei su u zraku, u slučaju bilo kakvog poziva - rekao je.

Ministar se osvrnuo i na kritike predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je ustvrdio da je Francuska Hrvatskoj prodala rabljene Rafalee, dok je Srbija kupila nove. Anušić je rekao kako je predsjednik pritom izostavio ključne činjenice.

- Hrvatska u ovom trenutku ima u potpunosti u službi operativno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Srbija te Rafaleie nema, tek će ih dobiti za nekoliko godina. Ali, najbitnije je nešto drugo, što je predsjednik prešutio - to je i da je Hrvatska članica NATO-a i da Hrvatska, zajedno sa Rafaleima, ima pristup određenim sustavima koje Srbija ne može imati na tim istim Rafaleima. (...) Jasno se može donijeti zaključak da su naši Rafaeli puno operativniji i spremniji, nego što će biti srpski - poručio je Anušić.

Govoreći o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka, ministar je potvrdio da prvi ročnici uskoro stižu u vojarne te da se projekt provodi prema planu.

- Prvi poziv su otišli, mi se zadržavamo na razini od 4000 ročnika godišnje za sada, sa naravno tendencijama ako bude potrebe ili interesa za porastom tog broja. Prvih tisuću poziva je otišlo za liječničke preglede, oni će započeti ovih dana. Sve je po planu, kako smo najavili, bez ikakvih problema i zastoja. Svi smo koordinirani i uvezani u to velikom projektu, i Ministarstvo obrane i oružane snage, i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutarnjih poslova. Nadam se da će to sve biti u redu i kada bude konkretno započelo - rekao je Anušić.

